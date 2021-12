Αντίο στην σπουδαία Αμερικανίδα συγγραφέα, δημοσιογράφο και σεναριογράφο Τζόαν Ντίντιον

Μία σημαντική απώλεια είχαμε την προπαραμονή των Χριστουγέννων, 23 Δεκεμβρίου 2021. Έσβησε μετά από επιπλοκές λόγω του Πάρκινσον η φημισμένη Αμερικανίδα συγγραφέας, σεναριογράφος και επικεφαλής του κινήματος New Journalism, Joan Didion, στα 87 της χρόνια. Η γεννημένη στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια το 1934, Ντίντιον είχε αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλει το 1956 και ξεκίνησε την καριέρα της γράφοντας στην Vogue μετά από διαγωνισμό για το καλύτερο essay που είχε σπόνσορα το περιοδικό. Δούλεψε στην Vogue έως το ’63. Όπως διαβάσαμε στην ανάρτηση του thewrap.com, η Τζόαν Ντίντιον είχε κερδίσει το Εθνικό βραβείο λογοτεχνίας - National Book Award για το Nonfiction βιβλίο της “The Year of Magical Thinking” ενώ ήταν και φιναλίστ για το βραβείο της Εθνικής Ένωσης Κριτικών βιβλίου - National Book Critics Circle Award καθώς και για το βραβείο Pulitzer Prize για την καλύτερη βιογραφία/αυτοβιογραφία το 2005.

“Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφέρουμε πως η Joan Didion έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη μετά από επιπλοκές που της προξένησε η αρρώστια του Parkinson από την οποία έπασχε”, ανέφερε εκ μέρους του εκδοτικού οίκου Knopf, o Paul Bogaards στο TheWrap. “Η Didion υπήρξε μία από τις πιο προοδευτικές φωνές και συγγραφείς της χώρας & από τα πιο έξυπνα μυαλά. Ήταν μία δεινή παρατηρητής και ότι έχει γράψει, είτε ιστορίες φαντασίας, είτε σχόλια, απομνημονεύματα, κ.α. θεωρούνται πλέον κλασικά της νεότερης, μοντέρνας λογοτεχνίας”.

Εκτός από το προαναφερόμενο “The Year of Magical Thinking” που σημειωτέον ότι η Joan Didion έγραψε μετά το θάνατο του συζύγου της και συνεργάτη, John Gregory Dunne το 2003, το αξιοσημείωτο σε όγκο και ποιότητα έργο της περιλαμβάνει το “The White Album” το «Play It as It Lays», το “The Book of Common Prayer”, το “Slouching Towards Bethlehem – Βαδίζοντας προς τη Βηθλεέμ” που ήταν μάλιστα από τις πρώτες της συλλογές κειμένων, και τα “Run River”, “Blue Nights”, “South and West” και “Let Me Tell You What I Mean – Αφήστε με να σας πω τι εννοώ”, το οποίο όπως είχαμε διαβάσει σε κείμενο του Μιχάλη Μήτσου στην εφημερίδα Τα Νέα, στις 8 Μαρτίου 2021, είχε κυκλοφορήσει στις αρχές του 2021 και αποτελεί μία συλλογή κειμένων που η Ντίντιον έγραψε από το 1968 έως το 2000.

Στο “Blue Nights” η Didion έγραψε για την απώλεια της κόρης της, Quintana Roo Dunne από παγκρεατίτιδα και σηπτικό σοκ, μόλις 2 χρόνια μετά το θάνατο του John Gregory Dunne.

Η Joan Didion και ο σύζυγος της, John Gregory Dunne έγραψαν και σενάρια για ταινίες του Χόλυγουντ, ανάμεσα τους, το “A Start Is Born - Ένα αστέρι γεννιέται” του Φρανκ Πίρσον το 1976 με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Κρις Κριστόφερσον, το “The Panic in Needle Park” του Τζέρι Σάτσμπεργκ το 1971 με τον Αλ Πατσίνο, μία ταινία που η Ντίντιον είχε χαρακτηρίσει ως "ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα αλλά βουτηγμένοι στην ηρωίνη", το «True Confessions” σε σκηνοθεσία Ulu Grosbard με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Ρόμπερτ Ντιβάλ, το “Up Close and Personal – Υπόθεση πολύ Προσωπική” του Τζον Άβνετ που έσμιξε στη μεγάλη οθόνη τον γόη Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μισέλ Πφάιφερ ως τηλεοπτικούς δημοσιογράφους, το 1996 και το φιλμ που ήταν ουσιαστικά μεταφορά στη μεγάλη οθόνη της νουβέλας της, “Play It as It Lays” το 1972 με την Τuesday Weld και τον Άντονι Πέρκινς σε σκηνοθεσία Φρανκ Πέρι.

Στο «Βαδίζοντας προς τη Βηθλεέμ» η Joan Didion που έχει μείνει θρυλική και χαρακτηριστική της, μία φωτογραφία της μπροστά από ένα αυτοκίνητο Corvette που λάτρευε, φορώντας ένα μακρύ, εφαρμοστό καφτάνι, είχε γράψει πως «το μόνο μου πλεονέκτημα ως δημοσιογράφου είναι ότι είμαι τόσο μικροσκοπική σωματικά, τόσο διακριτική από ταμπεραμέντο και τόσο νευρωτικά ολιγόλογη που ο κόσμος τείνει να ξεχνά ότι η παρουσία μου αντιτίθεται στα συμφέροντα τους» για να προσθέσει λίγο καιρό προτού μας αποχαιρετίσει πως η «διαφαινόμενη ευθραυστότητα μου ήταν πράγματι το μυστικό μου όπλο ως δημοσιογράφου και συγγραφέα».

Να προσθέσουμε πως η ζωή και η καριέρα της παρουσιάζονται λεπτομερώς στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του 2017 με τίτλο “Joan Didion: The Center Will Not Hold”.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ