Κυκλοφορεί αύριο Παρασκευή η ετήσια έκδοση The Best Magazine - Δείτε το εξώφυλλο & Βίντεο

Κυκλοφορεί αύριο Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου το περιοδικό The Best Magazine, ένα υπερτεύχος 284 σελίδων (το μεγαλύτερο τεύχος ever), με κεντρικό θέμα «A new beginning». Η ετήσια έκδοση του The Best Magazine έρχεται με …φόρα και εορταστική διάθεση, ενώ φέτος ...ανοίγεται σε digital και social και συναντά περισσότερα από 50 πρόσωπα. Εξώφυλλο μας η νεαρή πατρινή καλλονή Μαρία Αλεξανδρίδη φωτογραφημένη στην γκαλερί Tatiana Dimou Architetcs, σε ένα τεύχος με φιλότεχνη διάθεση και φρέσκια ματιά.

Περιοδικό Best: Έρχεται με φόρα… ΔΕΙΤΕ backstage ΒΙΝΤΕΟ

Μιλήσαμε με την Κορίν Μεντζελοπούλου, την πατρινής καταγωγής πρέσβυ του γαλλικού αμπελώνα, ιδιοκτήτρια του περίφημου Château Margaux, και με τον Χρήστο Περισανίδη, έναν πατρινό από τους κορυφαίους γναθοχειρουργούς της Ευρώπης.

Η Μαρία Πολύζου, η διεθνής πατρινή μαραθωνοδρόμος μας μιλάει για τον καρκίνο, τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της και τους μεγάλους άθλους της σε μία ζωή- μαραθώνιο.

Ο Σέτης Χαιρέτης θυμάται αλλοτινές εποχές που χόρευαν στο Τατόι, η Αναστασία Ντόντη της ΑΒΕΞ μας υποδέχεται στο φιλότεχνο σπίτι της, η Μάρια Φλωράτου, η αποκάλυψη του θεατρικού χειμώνα στην πόλη, επιστρέφει στην Πάτρα και μιλάει στο The Best Magazine, ενώ η Μαρία Καλλιμάνη, η δασκάλα από τις «Άγριες Μέλισσες» μας μιλάει για το Αίγιο, ο Πατρινός σεναριογράφος της ταινίας «Τα μήλα» Σπύρος Ράπτης μας διηγείται την πορεία του προς τα Όσκαρ και την συνεργάτιδά του πλέον, Κέτ Μπλάνσετ και ο Παναγιώτης Τρίγκας για την μεγάλη επένδυσή του στον χώρο της Υγείας στην Πάτρα.

Κι ακόμη στο The Best Magazine τρία πολυπρόσωπα μεγάλα αφιερώματα: Business Stories, Μητρότητα, New Beginnings, καθώς και το καθιερωμένο πολυσέλιδο αφιέρωμα στον γάμο, το σπίτι και τη διακόσμηση.

Κι όπως πάντα όλη η μόδα των γιορτών.

Χορηγοί έκδοσης: Μητροπολιτικό Κολέγιο, Μπακαλάρος Α.Ε. και My Way Hotel & Events.