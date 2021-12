Πάτρα: Ξεκινούν την Παρασκευή οι φετινές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου

Ξεκινούν αυτή την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.

Την έναρξη των εκδηλώσεων θα σηματοδοτήσει το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου υπό τους ήχους της μπάντας του δήμου ενώ χορωδίες της πόλης θα ερμηνεύσουν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Στο χώρο της πλατείας Γεωργίου θα πραγματοποιηθεί επίσης συναυλία jazz και παράσταση κλασσικού μπαλέτου.

Με αφορμή την έναρξη των εκδηλώσεων, ο Πολιτιστικός Οργανισμός ξεκινά την ίδια ώρα στην πλατεία Γεωργίου συγκέντρωση παιχνιδιών (όχι μεταχειρισμένων), βιβλίων (όχι μεταχειρισμένων) καθώς και αγαθών μακράς διάρκειας (Μακαρόνια, όσπρια, ρύζι, συσκευασμένο αλεύρι, γάλα, φρυγανιές και ειδών ατομικής υγιεινής), για παιδιά και οικογένειες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς καθώς και για όσους ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων καλεί τους πολίτες να ανταποκριθούν στην προσπάθεια για την ανακούφισή τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12 ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Άναμμα φώτων Χριστουγεννιάτικου Δέντρου με την συνοδεία της μπάντας του Δήμου και των χορωδιών της πόλης μας.

*Η μπάντα του Δήμου θα ανέβει από την πλατεία Τριών Συμμάχων την Αγίου Νικολάου με τελικό προορισμό την Πλατεία Γεωργίου

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ώρα 19.00 – 21.00

Χορωδίες της πόλης μας θα τραγουδούν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12 & ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12 - «Μάρκος Μπότσαρης»

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

ώρα 20.00

Όπερα αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 «Μάρκος Μπότσαρης» του Παύλου Καρρέρ.

• Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου

ώρα 20:00

J. S. Bach : Sonata No 2 D-dur για τσέλο και πιάνο.

F. Schubert : Forellen Quintett op. 114

Συμμετέχουν οι:

Β. Ιβανόφ (βιολί), Σβ. Χμούροβα (βιόλα), Γ. Μπεσσόνοβ (τσέλο), Β. Καραπετιάν (μπάσο), Γκ. Μποτίνη (πιάνο)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου

ώρα 20:00

E. Elgar : Serenade, P. Tchaikovsky : Valse, I. Brahms Hungarian dances No 2, No 5

Ι .Strauss : ΄΄Tales from the Vienna Woods΄΄, At Christmas time - Around the world

Συμμετέχουν :

Μ. Σαφάροβα (βιολί), Γ. Τόκαρεβ (βιολί), Ρ. Σμαγκούλοβ (βιόλα), Ν. Κομισσάροβ (τσέλο),

Β. Καραπετιάν (μπάσο)

ΤΡΙΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - «Τα μπαλωμένα Χριστούγεννα»

Εργατικό Κέντρο Πάτρας

ώρα 18:00

«Τα μπαλωμένα Χριστούγεννα» με τον Κώστα Μακρή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - «Ο Καλικάντζαρος που δεν ήθελε να είναι καλικάντζαρος»

Εργατικό Κέντρο Πάτρας

ώρα 18:00

«Ο Καλικάντζαρος που δεν ήθελε να είναι καλικάντζαρος» με τον Χρήστο Καλπουζάνη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ώρα 19:30

Μουσικοχορευτικό - Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στο χριστουγεννιάτικο χωριό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από την ορχήστρα και την χορωδία του χορευτικού με εορταστικό χαρακτήρα στο πνεύμα των ημερών και το χορευτικό θ΄ αποδώσει παραδοσιακά έθιμα των Χριστουγέννων.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - «Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Καραγκιόζη»

Εργατικό Κέντρο Πάτρας

ώρα 18:00

«Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Καραγκιόζη» με τον Κων/νο Λαλιώτη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - «Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη»

Εργατικό Κέντρο Πάτρας

ώρα 18:00

«Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη» με τον Μπάμπη Μακρή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/12 - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Κάλαντα από τους συλλόγους της πόλης μας στην Πλατεία Γεωργίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ALL THAT JAZZ”

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου

ώρα 20:00

“ALL THAT JAZZ”

G. Gershwin – J. Heifetzen : (3) Preludes, N. Karjinsk : Jazz, W. Grosz : Jazz band, I. Frolov : Piece in Blues Style, G. Gershwin – J. Heifetz : Suite from “Porgy and Bess”, S. Joplin : Ragtime

Συμμετέχουν:

Γ. Μαυρίδης (βιολί), Ν. Μεταξά (πιάνο).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/12 - ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Κάλαντα από τους συλλόγους της πόλης μας στην Πλατεία Γεωργίου.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12,

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/12 & ΔΕΥΤΕΡΑ 3/1/2022

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου οι οποίες θα μαγνητοσκοπηθούν και θα μεταδοθούν από site του Δήμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

- ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

- Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

- ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

- Υπαίθριες εκθέσεις με χριστουγεννιάτικο θέμα από τις μόνιμες συλλογές της Δ. Βιβλιοθήκης Δ. Πατρέων

- Τοποθέτηση κατασκευής Face Hall στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων

- Εικαστικό Εργαστήρι στα σπιτάκια στην Πλατεία Γεωργίου

- Δώρα από το Εικαστικό Εργαστήρι στις κοινωνικές δομές του Δήμου. Επιμέλεια από το Εικαστικό

Εργαστήρι και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη.

*ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στις ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Θεατρική Ομάδα "Ήθος Ποιεί" του Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας θα βρεθεί στις 17, 18 και 19 Δεκεμβρίου κοντά στους πυρόπληκτους της Εύβοιας με τη θεατρική παράσταση «Τα κίτρινα γάντια».