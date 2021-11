Στις 10 καλύτερες ταινίες του 2021, από το Cahiers du Cinema, η "Annette" με την Μαριόν Κοτιγιάρ

Τα περίφημα Cahiers du Cinema ψήφισαν και επέλεξαν τις καλύτερες ταινίες του 2021 που σε περίπου ένα μήνα θα μας αποχαιρετίσει ξεκινώντας έτσι την περίοδο των best φιλμ της χρονιάς αλλά και των βραβεύσεων και υποψηφιοτήτων.

Στη δεκάδα τους φιγουράρουν τόσο εκλεκτικές επιλογές όσο και μερικές από τις καλύτερες αναμφίβολα, ταινίες της χρονιάς

Όπως αναφέρει το flix.gr στην ανάρτηση του, το χορό των φετινών λιστών με τις καλύτερες ταινίες του 2021 ανοίγουν τα εκλεκτικά Cahiers du Cinema με μια 10άδα που σε σύγκριση με άλλες χρονιές, μοιάζει μέχρι και mainstream.

Ανάμεσα στις ταινίες βρίσκουμε σχεδόν όλη την αφρόκρεμα του Φεστιβάλ Καννών (όχι πάντως και τον Χρυσό Φοίνικα, το πολυσυζητημένο φιλμ «Titane» που βγήκε με ελάχιστη εμπορική απήχηση στις Ελληνικές αίθουσες πριν λίγο καιρό), και στο νούμερο ένα μια αμερικάνικη ταινία που ανήκει στο 2020 αλλά συνεχίζει να πρωτοστατεί στις λίστες λόγω διακεκομμένων εξόδων στις αίθουσες εξαιτίας της πανδημίας, δίνοντας το στίγμα πως οι Γάλλοι κριτικοί των Cahiers du Cinema επιμένουν αντισυμβατικά.

1. Η Πρώτη Αγελάδα – First Cow της Κέλι Ράιχαρντ

2. Annette του Λεός Καράξ (την ταινία με την Μαριόν Κοτιγιάρ και τον Άνταμ Ντράιβερ πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στα Odeon Veso Mare)

3. Ανάμνηση του Απιτσατπόνγκ Βιρασετάκουν

4. Drive my Car του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

5. France του Μπρούνο Ντιμόν

6. The French Dispatch – Η Γαλλική Αποστολή του Γουές Αντερσον (βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες στις 2/12)

7. À l'abordage του Γκιγιόμ Μπρακ

8. The Girl and the Spider των Ραμόν και Σιλβάν Τσίρκερ

9. The Card Counter του Πολ Σρέιντερ με τον γοητευτικό Όσκαρ Άιζακ

10. Benedetta του Πολ Βερχόφεν (η ταινία παίζεται αυτήν την εβδομάδα στην 2η αίθουσα του Πάνθεον, στην Πάτρα).

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ