«Χαζέψαμε» με την Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο amFAR Gala του Λος Αντζελες

Oλα τα βλέμματα «κόλλησαν» στην Αλεσάντρα Αμπρόσιο στο καθιερωμένο, επίσημο amfAR Gala στο Λος Αντζελες το βράδυ της Πέμπτης. Η 40χρονη βραζιλιάνα super model ήταν όντως εκθαμβωτική με μια πολύ εντυπωσιακή red carpet τουαλέτα του κορυφαίου expert της «black tie» γκαρνταρόμπας, λιβανέζου σχεδιαστή Elie Saab. Ηταν ένα cape maxi dress σε μπεζ τόνο, από ολοκέντητο τούλι γεμάτο πέρλες και κρύσταλλα. Ιδιαίτερα στοιχεία, οι πολύ έντονοι ώμοι με βάτες που κατέληγαν σε μανίκια- κάπες. Ημιδιάφανο, υπογράμμιζε την τέλεια σιλουέτα της αγέραστης Αλεσάντρα. Ενας ατημέλητος κότσος, κρεμαστά διαμαντένια σκουλαρίκια και μακιγιάζ σε nude και μπρονζέ αποχρώσεις ολοκλήρωναν το look. Θα πείτε βέβαια πως έχουμε δει πολλά αντίστοιχα φορέματα στη λογική της ουδέτερης χρωματικά διαφάνειας για να διακρίνεται το κορμί. Αυτή η εκδοχή όμως σε αυτή τη γυναίκα, ήταν «super ουάου»…

H Αμπρόζιο που είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρώην «αγγελάκια» της Victorias Secret έχει συνεργαστεί με την ελίτ της μόδας και είναι από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στο χώρο της μόδας και της ομορφιάς. Το Fofbes έχει υπολογίζει πως κερδίζει πάνω από 6,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως ενώ το περιοδικό People την έχει βάλει στη λίστα του «100 Most Beautiful People in the World».

H εκδήλωση έγινε στο Pacific Design Center του Δυτικού Χόλιγουντ στην Καλιφόρνια και τιμήθηκαν ο εκκεντρικός designer Jeremy Scott και η πλατφόρμα του TikTok. Ετσι, πέραν ηθοποιών και διασημοτήτων όπως οι Τζένα Ντούαν, Καμίλα Μέντες, Πάρις Τζάκοσν ήταν και stars του TikTok εκεί. Κάθε χρόνο αυό το gala συγκεντρώνει αστρονομικά ποσά για την έρευνα κατά του Aids και την υποστήριξη ανθρπιστικών οργανώσεων κόντρα στην ασθένεια. Γίνεται πάντα σε κοσμοπολίτικους προορισμούς και το όλο κλίμα είναι απίστευτα glam. Δείτε τη βραζιλιάνα καλλονή μόνη ή με το νέο αγαπημένο της Ρίτσαρντ Λι και τη Μίλα Γιόβοβιτς.