Στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα προβληθεί το φιλμ «Bebia, à mon seul désir»

Η αγαπημένη των Φεστιβάλ και βραβευμένη πρώτη ταινία της Ρωσίδας σκηνοθέτη Juja Dobrachkous, με τίτλο «Bebia, à mon seul désir», ετοιμάζεται για την ελληνική της πρεμιέρα στο 62ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί το διάστημα 4-14 Νοεμβρίου 2021. Η ταινία θα συμμετάσχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ, «Γνωρίστε τους Γείτονες - Meet the Neighbors», όπου και θα διαγωνιστεί για τα βραβεία Χρυσός Αλέξανδρος του συγκεκριμένου τμήματος και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής - Αργυρός Αλέξανδρος “Meet the Neighbors”.

Έχοντας ήδη 5 βραβεία μέχρι στιγμής στο ενεργητικό της, η ταινία της Juja Dobrachkous ξεκίνησε το φεστιβαλικό της ταξίδι από το 50ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ στην Ολλανδία όπου ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Τίγρη, ενώ μεταξύ άλλων προβλήθηκε στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο και στο 50ό Φεστιβάλ New Directors/New Films 2021 που διεξήχθη την άνοιξη στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης.

Έχει κερδίσει Μεγάλο Βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νέων Ταινιών του Σπλιτ, Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ζέρκαλο, όπως και τα Βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και FIPRESCI της Ένωσης Διεθνών Κριτικών Κινηματογράφου για ταινία μυθοπλασίας στο GoEast Film Festival.

Πριν λίγες μέρες η ταινία κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βοσπόρου στη γειτονική Τουρκία.

Η κινηματογραφική προβολή της ταινίας «Bebia, à mon seul désir» στο πλαίσιο του 62ου ΦΚΘ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου (Αίθουσα Φρίντα Λιάππα, 18:00) ενώ η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ, στη διεύθυνση online.filmfestival.gr, από τις 4-14 Νοεμβρίου.

Η εταιρεία Endorphin Film Sales έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας «Bebia, à mon seul désir». Πρόκειται για ένα boutique sales & consulting agency με έδρα την Αθήνα. Η ομάδα της Endorphin Film Sales αποτελείται από τις Βίκυ Αντωνοπούλου (Festival και Sales) και Χριστίνα Πελεκάνη (Marketing και Acquisitions). Με επιθυμία να μοιραστεί ξεχωριστές ιστορίες με τον υπόλοιπο κόσμο, η Endorphin Film Sales έχει αναλάβει, επίσης, τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας «Winona» του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy) και της μικρού μήκους ταινία «Stefanos Rokos: Nick Cave & The Bad Seed's No More Shall We Part, 14 paintings, 17 years later» των Ρηνιώς Δραγασάκη και Αρασέλης Λαιμού, μεταξύ άλλων.

Σύνοψη

Μετά το θάνατο της γιαγιάς της («Μπέμπια» στα γεωργιανά), η Αριάδνα, ένα δεκαεπτάχρονο μοντέλο, επιστρέφει στην Γεωργία για να παρευρεθεί στην κηδεία. Σύμφωνα με μια προαιώνια τοπική παράδοση, η Αριάδνα, ως το νεότερο μέλος της οικογένειας είναι υπεύθυνη για την επανένωση του σώματος και της ψυχής της γιαγιάς της, και καλείται να ενώσει έναν μίτο από τον τόπο του θανάτου της ως τη σορό της.

Απρόθυμη στην αρχή να εκπληρώσει ένα τόσο αλλόκοτο τελετουργικό, η Αριάδνα σύντομα θα βρεθεί να τραβάει ένα νήμα, διασχίζοντας 25 χιλιόμετρα γεωργιανής υπαίθρου, έχοντας στο πλευρό της τον Τίμο, ένα νεαρό, οικογενειακό φίλο με αβέβαια κίνητρα. Μέσα από την περιπλάνηση της θα αναγκαστεί να έρθει αντιμέτωπη με την επίδραση που η πολύπλοκη και μερικές φορές σκληρή μητριαρχική φιγούρα της γιαγιάς της είχε στην -όχι και τόσο μακρινή- παιδική της ηλικία.

Γυρισμένη σε εκθαμβωτικό ασπρόμαυρο φιλμ, η ταινία «Bebia, à mon seul désir» αντλεί την έμπνευσή της από την ελληνική μυθολογία, αναγνωρίζοντας ότι δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις την έξοδο από τον λαβύρινθο.

*Η Juja Dobrachkous υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία στην πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, ένα προσωπικό, με αυτοπεποίθηση ντεμπούτο, στο οποίο η σκηνοθέτις εξερευνά έννοιες όπως η ταυτότητα, η ιστορία, η αφοσίωση εν μέσω ενός όμορφου τοπίου, αντιπαραβάλοντας την άγρια ύπαιθρο με την ερημωμένη βιομηχανία.

Πρωταγωνιστούν οι:

Anastasia Davidson - Αριάδνα

Anushka Andronikashvili - Αριάδνα (μικρή ηλικία)

Guliko Gurgenidze - Μπέμπια

Alexander Glurjidze - Τίμο

Anastasia Chanturaia - Μητέρα

Ana Chiradze - Μητέρα (νεαρή ηλικία).

Παραγωγοί: Juja Dobrachkous, Olga Dykhovichnaya

Συμπαραγωγός: Stephen Minervino

Εκτέλεση Παραγωγής: Lubov Duiko, Oxana Virko

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Veronica Solovyeva

Μοντάζ: Andrey Klychnikov

Παραγωγή: Twice a Day

Διάρκεια: 113 λεπτά.

Έτος Παραγωγής: 2020

Πρόκειται για συμπαραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γεωργίας.

Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ της ταινίας εδώ.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ