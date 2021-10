Νίκος Μίχας: Από το Fame Story, γιατρός στο Γεννηματάς- «Τα πειραματικά εμβόλια» για τον κορωνοϊό

View this post on Instagram

Η πρώτη φορά που τράβηξε -για λάθος λόγο- τα φώτα της δημοσιότητας

O Nίκος Μίχας την τηλεοπτική σεζόν 2010-2011 βρισκόταν στο πλευρό της Κατερίνας Στικούδη ως συμμετέχων στο τηλεοπτικό show «Just The Two Of Us». Εκείνη την περίοδο ωστόσο έκανε τη θητεία του και υπηρετούσε στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο με την ειδικότητα του τραυματιοφορέα.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει τότε η εφημερίδα Δημοκρατία ο μουσικός μαζί με συναδέλφους που είχαν βάρδια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς αποφάσισαν να διοργανώσουν ένα διαφορετικό πριβέ πάρτυ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα φέρεται να προσκάλεσαν δύο «κουνελάκια» από τη Ρωσία για να συμμετάσχουν και εκείνα στο πάρτυ.

Για το θέμα τότε είχε διαταχθεί ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθεί αν το πάρτι έγινε, και αν ο Νίκος Μίχας, που υπηρετεί εκεί έχει κάποια εμπλοκή στην καυτή βραδιά.

Ο ίδιος είχε παραδεχθεί τη μάζωξη αλλά όχι την παρουσία γυναικών: «Αν μου δινόταν η ευκαιρία και δεν εξέθετα τους υπόλοιπους θα έκανα ένα τέτοιο πάρτι. Αλλά επειδή δε γίνεται, δεν έκανα. Αυτό που συνέβη ήταν ένα πάρτι μόνο με τους συναδέλφους. Παίξαμε κιθαρούλες τραγουδήσαμε κάναμε γιορτούλα. Έχω βγάλει το προφίλ του κακού παιδιού, δεν φταίω εγώ όμως, είμαι καλό παιδί».