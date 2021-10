Με κορωνοϊό η Κέλλυ Κελεκίδου- Η ανακοίνωση της τραγουδίστριας

Έμεινε εκτός του Just the 2 of us

Θετική στον κορωνοϊό είναι η Κέλλυ Κελεκίδου, για αυτό και απουσίαζε το βράδυ του Σαββάτου (10/10) από το J2US. Μετά τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και η γνωστή τραγουδίστρια νόσησε από Covid-19, όπως και αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και για το ενδιαφέρον σας αυτή την εβδομάδα! Δυστυχώς βγήκα θετική στον κορονοϊό και αυτός ήταν ο λόγος απουσίας μου χθες από το @j2us_gr» έγραψε η Κέλλυ Κελεκίδου. Και πρόσθετει: «Όλα καλά όμως, σε πολύ λίγες ημέρες τελειώνω την καραντίνα και το επόμενο Σάββατο επιστρέφουμε μαζί με το αγόρι μου @dimitris_alexandrou για να βάλουμε φωτιά στην σκηνή! Να προσέχετε τον εαυτό σας, η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό! Μου λείψατε ρε παιδιά». Η Κέλλυ Κελεκίδου θα επιστρέψει στο λαμπερό show τραγουδιού το επόμενο Σάββατο, ενώ το βράδυ του Σαββάτου την αντικατέστησε η Ελένη Χατζίδου. View this post on Instagram Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kelly Kelekidou (@kelekidou_kelly)