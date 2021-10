Εasy on you: Με νέο τραγούδι η Adele, οι θαυμαστές της ήδη «παραληρούν»

Η λονδρέζα ιέρεια της pop soul με την κρυστάλλινη, μαγευτική φωνή, μια από τις ερμηνεύτριες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών (άλλωστε έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως) επιστρέφει: Ξεσήκωσε τους θαυμαστές της με ένα πρώτο διαδικτυακό δείγμα του νέου της άλμπουμ αποκαλύπτοντας το τραγούδι Easy on you. Απαλλαγμένη από 45 ολόκληρα κιλά αλλά και έναν ανεπιθύμητο σύζυγο και έχοντας πολεμήσει την κατάθλιψη και το άγχος, η πασίγνωστη 33χρονη τραγουδίστρια είναι πάλι ερωτευμένη ενώ δεν κρύβει πλέον την αδυναμία της στην couture. Πριν λίγο καιρό έκανε αίσθηση με την ανανεωμένη της εικόνα με φόρεμα Schiaparelli.

Κάτοχος των διασημότερων μουσικών βραβείων αν και το ντεμπούτο της έγινε μόλις 15 χρόνια πριν, αγαπήθηκε πολύ μέσω των hits «Hello» και «Someone Like You» αλλά και από το σάουντρακ του James Bond «Skyfall». Στην πρώτη, μικρή γεύση από την καινούρια της δισκογραφική δουλειά στα social media παρουσίασε ένα ασπρόμαυρο βίντεο λίγων δευτερολέπτων με τη λεζάντα «Easy On Me – 15 Οκτωβρίου». Στο βίντεο διακρίνεται η ίδια μέσα σε ένα αυτοκίνητο, να βάζει μια κασέτα στο κασετόφωνο, να ελέγχει τον πίσω καθρέπτη, να ανεβάζει τον ήχο της μουσικής και κατόπιν να οδηγεί μέσα σε ένα όχημα γεμάτο από τα υπάρχοντά της.

Τις τελευταίες ημέρες, οι θαυμαστές της έκαναν εικασίες στο διαδίκτυο σχετικά με το αν η 33χρονη επρόκειτο να κυκλοφορήσει νέα τραγούδια, καθώς ο αριθμός 30 εμφανίστηκε μυστηριωδώς σε κτίρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Adele αναφερόταν στην ηλικία της, όταν έδινε τίτλο στα τελευταία τρία της άλμπουμ, «19», «21» και «25». Δείτε το βίντεο.