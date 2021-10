Μελάνια Τραμπ: Γιατί οι Μυστικές Υπηρεσίες την αποκαλούσαν με το κωδικό όνομα "Ραπουνζέλ"

Ένα "εκρηκτικό" βιβλίο 352 σελίδων, στο οποίο περιγράφει όσα έζησε από πρώτο χέρι κατά την περίοδο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να κυκλοφορήσει η Στέφανι Γκρίσαμ, πρώην γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου και πρώην αρχηγός του προσωπικού της Μελάνια Τραμπ, προκαλώντας ήδη μεγάλη αναστάτωση στους κύκλους του πρώην πλανητάρχη.

Αρκετές πληροφορίες από το βιβλίο της με τίτλο "I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House" έχουν ήδη διαρρεύσει, καθώς ένα αντίγραφό του έφτασε στα γραφεία της Washington Post. Αξίζει να σημειωθεί, πως το βιβλίο έχει γίνει πρωτοσέλιδο για αρκετές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, αλλά και για την καθόλου κολακευτική απεικόνιση του Ντόναλντ Τραμπ, της οικογένειάς του, αλλά και τα μέλη του προσωπικού του.

Ανάμεσα στις πληροφορίες που διέρρευσαν, είναι και το ότι η πρώην πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ είχε το παρατσούκλι "Ραπουνζέλ" από τις Μυστικές Υπηρεσίες, επειδή σπάνια έφευγε από τον "πύργο" της, δηλαδή από τον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Independent.co.uk, το βιβλίο ισχυρίζεται ότι η πρώην πρώτη κυρία περνούσε τον περισσότερο χρόνο της είτε στον Λευκό Οίκο, είτε με τους γονείς της ή με τον γιο της Μπάρον, οδηγώντας τις Μυστικές Υπηρεσίες στο να την αποκαλούν "Ραπουνζέλ", από τον ομώνυμο χαρακτήρα του δημοφιλούς παραμυθιού. Σύμφωνα με αυτό, η όμορφη πριγκίπισσα "Ραπουνζέλ" ήταν κλειδωμένη μέσα σε ένα πύργο.

Μεταξύ άλλων, το βιβλίο αναφέρεται στις απιστίες του Ντόναλντ Τραμπ, στη σχέση του με την Μελάνια, αλλά και στο περιβόητο σακάκι που έγραφε "I Really Don’t Care, Do U", το οποίο είχε φορέσει η πρώην πρώτη κυρία σε δημόσια εμφάνισή της το 2018