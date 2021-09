Η Πέννυ Νικολάου επέστρεψε στην Πάτρα ως καλλιτεχνική επιμελήτρια και μιλάει στο thebest- Πρώτος σταθμός το Bold Type

Λίγα λόγια για την έκθεση

Το Bold Type Hotel είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την ατομική έκθεση του Δημήτρη Ντόκου που αποτελείται από 11 πίνακες με τα χαρακτηριστικά ιερογλυφικά σύμβολα του καλλιτέχνη.

Ο Δημήτρης Ντόκος ξεκίνησε την καριέρα του ως street artist καθώς τη τέχνη του μπορεί κάποιος -ακόμα και σήμερα- να τη συναντήσει σε διάφορες γωνίες της Αθήνας αλλά και σε αρκετές πόλεις του εξωτερικού. Ο ακατέργαστος χώρος δίπλα στο ξενοδοχείο θυμίζει ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι της πόλης, αποτελώντας έτσι το ιδανικό μέρος για να επαναφέρει τους πίνακες του καλλιτέχνη ως «έργα του δρόμου».

Στη συλλογή έργων που παρουσιάζεται, το βασικό θέμα είναι μια μορφή «γλώσσας» που επινοεί ο καλλιτέχνης και παραπέμπει αρκετά στα γνωστά ιερογλυφικά. Ιερογλυφική γραφή συναντούμε στην Αίγυπτο, την Μινωική Κρήτη και σε άλλους ανεπτυγμένους λαούς. Εμπνευσμένος από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και προσπαθώντας να μας «μιλήσει» μέσα από τα έργα του, ο Δημήτρης Ντόκος δημιουργεί σύμβολα τα οποία είναι μοναδικά καθώς κανένα από αυτά δεν επαναλαμβάνεται μέσα στο έργο.

Ο καλλιτέχνης καθοδηγεί τον επισκέπτη να «διαβάσει» τους πίνακές του ξεκινώντας από την πάνω αριστερά γωνία. Ήδη από τη πρώτη επαφή, το κοινό αντιλαμβάνεται τη σουρεαλιστική αισθητική και φαντασιακή πραγματικότητα της δουλειάς του καλλιτέχνη. Συνδυάζοντας γεωμετρικά σχήματα, ιδιαίτερα μοτίβο και έντονα χρώματα, ο ίδιος μας προσκαλεί σε μια υπόσταση γεμάτη ψευδαισθήσεις.

Ο Δημήτρης Ντόκος γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γραφιστικής και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπου έχει εργαστεί έξι

συνεχόμενα χρόνια. Από το 2011 έχει συμμετάσχει σε ατομικές και ομαδικές εικαστικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Το 2017 ήταν ομιλητής στο Art History Week που πραγματοποιείται στο Κολλέγιο Αθηνών.

Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι ακρυλικά, λάδι, ξύλο, λαμαρίνες και πρωτοπορεί χρησιμοποιώντας πόρτες από ψυγείο, αποκόμματα παλιών εφημερίδων, καπό αυτοκινήτου, καθρέπτες κ.α.

Επιμέλεια: Πέννυ Νικολάου

Εκθέσεις:

Ατομικές Εκθέσεις

2021 'Mystical Rhythms', Skoufa Gallery, Mykonos, Greece

2019 ’Re-Born’ (khpr), Giuseppe Veniero Gallery, Palermo, Italy

2019 ‘This is a True Story’, Concept Gallery, Spetses, Greece

2018 Artist’s Diaries, Isnotgallery, Old Nicosia, Cyprus.

2017 Metamorphosis, The Blender Gallery, Athens, Greece

2016 K8 Art Point, Athens, Greece

2012 Post Nature, Hoxton, Athens, Greece

Ομαδικές Εκθέσεις

2021 'Ancient Riddles in a Contemporary World', The Blender Gallery, Artsy Viewing Room

2021 Armenia Art Fair

2021 'Intersect 21' Art Fair

2021 'Carnival - Behind the masks', Skoufa Gallery, Athens, Greece

2020 'Silent Auction', The Breeder Gallery, Athens, Greece

2019 ‘ICONE’, Ex- Chiesa di Sant’ Agostino, Taormina, Italy

2019 'Application’, WeedsChat, Athens, Greece

2019 Skoufa Gallery, Athens, Greece

2019 ‘ALTIBA9’, MAMA Museum, Algiers, Algeria

2019 ‘Whipped’, Coningsby Gallery, London, UK

2019 ‘Treat me Mean, i Need the Reputation’, Skoufa Gallery, Mykonos, Greece

2019 ‘Warming’, E Art Galley, Paros, Greece

2019 Stroke Art Fair, Munich, Germany

2019 ‘Lush Art in Austere Times’, IsNotGallery, Nicosia, Cyprus

2019 ‘ICONE’, Museo Diocesano, Monreale, Palermo, Italy

2018 ‘Walking Dead’, Athens Conservatoire, Athens, Greece

2018 ‘Lush Art in Austere Times’, IsNotGallery, Nicosia, Cyprus

2018 ‘Flashback’, The Blender Gallery, Athens, Greece

2017 ‘Find Refuge in Art’, Artfactory, Athens, Greece

2017 Al-Tiba9, Arteria Gallery, Barcelona, Spain

2017 Al-Tiba9, Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella, Barcelona, Spain

2017 Art Athina, The Blender Gallery, Athens, Greece

2017 Necessity, WeedsChat, Platanos Parking, Athens, Greece

2017 Sticky Fingers, The Blender Gallery, Athens, Greece

2016 Art - Non Art, ReCulture IV, Skagiopoulio Center, Patras, Greece

2016 Nerantzia, Sarry 12 Gallery, Athens, Greece

2016 ‘Unzipped’, Isogeio Art Space, Athens, Greece

2016 Light Up, Toss Gallery, Thessaloniki, Greece

2016 Old Brompton Gallery collaboration with Kapopoulos Fine Arts, London, UK

2015 Sinking, Sinking, Sinking: SDAI Winter Exhibition, San Diego Art Institute, San Diego, US

2015 Imagining New Eurasia - Asia Culture Center & ACC Creation, Gwangju, South Korea

2015 Metamorphose & Μορφολογία, Arheological Museum, Nisyros, Greece

2015 The Street Is My Gallery, National Hellenic Museum, Chicago, Us

2014 Tio Ilar 7, Athens, Greece

2014 Tio Ilar 7, Istanbul, Turkey

2014 As Asperger, Cheapart Halandri, Athens, Greece

2014 No Respect, Onassis Cultural Centre, Athens, Greece

2014 Insectes and Arachnides, Akiza la galerie, Paris, France

2013 Stroke Art Fair, Berlin, Germany

2013 Tio ILAR 6, Athens, Greece

2013 Glimpses in Contemporary Greek Scene, Geneva, Switzerland

2013 ART is HARD, International exibition of HELEXPO, Thessaloniki, Greece

2013 Wedding, Ersi Gallery, Athens, Greece

2013 Love and Death, Sarri 12 Gallery, Athens, Greece

2013 Wings of passion and resurrection, Ersi Gallery, Athens, Greece

2012 Spirit Fermenting according to the circumstances, Potnia Thiron, Athens, Greece

2012 Silence is Violence, RD2D gallery, Brussels, Belgium

2012 Art is Hard, Peloponisos Train Station, Athens, Greece

2012 Surprise IV, Technopolis, Athens, Greece

2012 High Tech Low Life, Stigma Lab, Athens, Greece

2012 Design Lab, Technopolis, Athens, Greece

2012 7ply Festival, Thessaloniki, Greece

2012 Group in Fusion, Athens, Greece

2011 7ply Festival, Technopolis, Athens, Greece

2010 7ply Festival, Technopolis, Athens, Greece

Διαλέξεις, Πάνελ

2017 Art History Week, Deree - The American College of Greece, Athens, Greece

Εκδόσεις

Τεχνη / Μη Τεχνη, Εκδόσεις: Πικραμένος, 2016, ISBN: 978-960-6628-83-2

No Respect, Εκδόσεις: Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών Ίδρυμα Ωνάση, ISBN: 978-960-99774-5-6

Τύπος

Aftenposten, En ny kulturdestinasjon: Kreativiteten og kunstmiljøet bobler i Athen, 2019

Norwegian Interior Magazine, 2018

Kathimerini, Interview, 7.10.2018

Greek Street Art, Interview, 2018

The Guardian, ‘The flat Ernő GoldFinger built: We fell in love. 30 Dec. 2017

Join Radio, Ο Δημήτρης Ντόκος και οι Σκαραβαίοι του, Interview, 15.11.2017

Athens Voice, Δημήτρη Ντόκο γιατί έχεις γεμίσει σκαραβαίους την Αθήνα?, Interview, 01.11.2017

Liceo Magazine, Al-Tiba9 Barcelona 2017: la noche del arte contemporáneo árabe, 6.19.2017

ProtoThema, Η τέχνη των... Sticky Fingers, 23.02.2017

Lifo, I Love Athens, 13.10.2016

National Hellenic Museum, Street is my Gallery, 2014

The Greek Foundation, Dimitris Ntokos’ Gigantic Scarabs, 2014

Time Out Istanbul, Tio Ilar: Street Art at the Greek Consulate, 04.2014

Artslant Magazine, Tio Ilar 7 Istanbul: International Street Art Group Show, 4.13.2014

Lifo, Τα εντυπωσιακά σκαθάρια του Δημήτρη Ντόκου, Interview, 1.4.2014

LitheArt, 2013

Street Art Bio, Interview: Dimitris Ntokos, 2013

Forbes, Taking Art Online And Into The Enterprise, 20 Oct. 2013

Artinvestor Magazine, Stroke Art Fair Berlin, 2013

I heart Berlin, Stroke Urban Art Fair, 2013

Aesthetics of Crisis, Athenian Invasion at the Stroke Art Fair 2013, 5 Oct. 2013

ArtBerlin, Berlin Weekend: Openings, Art, Events, 2013

Berlin Sidewalk, Stroke 8 - Urban Art Fair 2013 Berlin, 7 Oct. 2013

Athens Voice, Art is Hard Athens, 9.2012