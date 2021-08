Έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες ο νέος υπερήρωας της Μάρβελ, ο Ασιάτης Shang-Chi

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 κάνει πρεμιέρα σε διανομή της Feelgood, το φιλμ «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών» σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton που είναι η 25η κατά σειρά ταινία της Μάρβελ και η 1η των Marvel studios μ’έναν Ασιάτη υπερήρωα, άσσο του kung fu στο επίκεντρο.

Το ρόλο ερμηνεύει ο Καναδός αλλά γεννημένος στην Κίνα Simu Liu, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2018 μαθαίνοντας ότι ετοιμαζόταν η ταινία, έστειλε tweet στη Μάρβελ ζητώντας να του κάνουν ακρόαση και να μιλήσουν για το ρόλο του Shang-Chi που έρχεται αντιμέτωπος με τη νέμεση του, τον Mandarin (τον υποδύεται ο Tony Leung από το Χονγκ Κονγκ).

Το καστ περιλαμβάνει και τις Awkwafina και Μισέλ Γέο καθώς και τους Florian Munteanu, Fala Chen, Τιμ Ροθ, Μπεν Κίνγκσλει, κ.α.

Ως παιδί και έφηβος δεν είχα έναν υπερήρωα που να μου ταιριάζει κι έτσι τώρα με τον Shang-Chiδεν μπορώ παρά αν είμαι ενθουσιώδης, είπε ο σκηνοθέτης Cretton με καταγωγή από την Χαβάη, προσθέτοντας πως πρόκειται για μία πολύ καλή ταινία.

Ως υπερήρωας ο Shang-Chi, μάστερ των πολεμικών τεχνών, με υπερφυσικές ικανότητες και δυνάμεις, πρωτοεμφανίστηκε σε μία σπέσιαλ έκδοση των Μάρβεκ Κόμικς τον Δεκέμβριο του μακρινού 1973 και ως χαρακτήρας λέγεται πως είχε βασιστεί στον διάσημο σταρ Bruce Lee.

Μάλιστα όπως έγραψε το Βρετανικό περιοδικό Total Film, η «ψυχή» της Μάρβελ, ο αξέχαστος Stan Lee ήθελε να κάνει μία τηλεοπτική σειρά στα 80ς με βασικό ήρωα τον Shang-Chi και πρωταγωνιστή τον γιο του Bruce Lee, Brandon.

Ωστόσο το σχέδιο δεν καρποφόρησε ενώ και 2 ακόμη προσπάθειες, αυτή τη φορά για τη μεγάλη οθόνη, το 2005 επίσης ατύχησαν. Είχαν ενδιαφερθεί για το πρότζεκτ τόσο ο τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας Ανγκ Λι (Το Μυστικό του Brokeback Mountain, Τίγρης και Δράκος) όσο και ο Stephen Norrington του «Blade».

H ταινία υπόσχεται εντυπωσιακή δράση και εφέ ενώ αναμένεται να κάνει ευρύτερα γνωστό, ίσως και σταρ τον 32χρονο Ασιάτη ηθοποιό Simu Liu που το θάρρος και επιθυμία του να χτυπήσει ο ίδιος την πόρτα της Μάρβελ για το ρόλο του βγήκε σε καλό.

Την ταινία που στις ΗΠΑ θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, την περιμένουμε και στην Πάτρα όταν βγει, πιθανότατα στα Odeon Veso Mare.

Διάρκεια: 132 λεπτά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ