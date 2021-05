Η 46χρονη σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί επιστρέφει με το νέο-γουέστερν θρίλερ "Those Who Wish me Dead"

Όπως ανακοίνωσε το στούντιο της Warner Bros, η καινούρια ταινία του 51χρονου Τέιλορ Σέρινταν με τίτλο «Those Who Wish Me Dead» και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου 2021 στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ και ταυτόχρονα στη συνδρομητική υπηρεσία HBO Max.

Η ταινία που είναι βασισμένη, εν μέρει, στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Michael Koryta, χαρακτηρίζεται ως ένα νέο-γουέστερν θρίλερ που τοποθετείται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς η οποία μαίνεται στην άγρια φύση της Μοντάνα και αφορά έναν νεαρό έφηβο, ο οποίος όντας αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας, μπαίνει σε ένα πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Υπό την προστασία μιας ειδικού στην επιβίωση, της Hannah Faber προσπαθεί να ξεφύγει από τους δολοφόνους που τον καταδιώκουν, όμως η φωτιά στο δάσος απειλεί να τους «κατασπαράξει» όλους.

Η Τζολί επιστρέφει δυναμικά με τη συγκεκριμένη ταινία και μάλιστα στο είδος της ταινίας δράσης που έχει υπηρετήσει με επιτυχία στο παρελθόν με τη διαφορά πως εδώ υπάρχει και ένα σκεπτόμενο σενάριο. Ο Taylor Sheridan είναι γνωστός για το σενάριο του στην ταινία «Sicario» το 2015 ενώ ένα χρόνο αργότερα προτάθηκε για το βραβείο Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου για την ταινία «Hell or High Water - Πάση Θυσία» του Ντέιβιντ Μακένζι με τον Τζεφ Μπρίτζες και τον Κρις Πάιν.

Πλάι στην Angelina Jolie, συνέντευξη της οποίας φιλοξενεί και το Οσκαρικό τεύχος του Entertainment Weekly (Μάιος 2021), παίζουν οι Nicholas Hoult, Finn Little, Aidan Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber και Jon Bernthal.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Το φιλμ αναμένεται να έρθει για προβολή και στη χώρα μας. Εκ των παραγωγών στο "Those Who Wish Me Dead" είναι και ο τιμημένος με Όσκαρ σεναρίου για τη "Λίστα του Σίντλερ", Steven Zaillian.

Η Αντζελίνα Τζολί, να προσθέσουμε πως παίζει και στη νέα ταινία της Marvel, «Eternals», μαζί με τους Τζέμμα Τσάν, Σάλμα Χάγιεκ, Κιτ Χάριγκτον, κ.α. ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Κλόι Ζάο που πριν λίγο καιρό κέρδισε το Όσκαρ σκηνοθεσίας για το φιλμ «Nomadland».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ