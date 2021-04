Το "Monday" με τον Σεμπάστιαν Σταν γυρισμένο σε Αθήνα και Αντίπαρο, τον Ιούνιο στα θερινά

Το φιλμ «Monday», ένα τρυφερό, ρομαντικό και γλυκόπικρο δράμα χαρακτήρων, που εξιστορεί τον ξέφρενο και μετωπικό έρωτα ανάμεσα στον Mickey (Sebastian Stan) και στην Chloe (Denise Gough) στην καρδιά της καλοκαιρινής Αθήνας, πρόκειται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούνιο σε διανομή της Tulip. Πρόκειται για τη νέα ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, ο οποίος είχε κάνει το 2016 το «Suntan» με τον Μάκη Παπαδημητρίου και την Έλλη Τρίγγου.

Μετά τις διθυραμβικές κριτικές που απέσπασε στην πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ του Τορόντο και την πρόσφατη έξοδό της στην Αμερικάνικη αγορά, το «Monday» είναι έτοιμο να φέρει μετά από καιρό ξανά το ελληνικό κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Με χολιγουντιανή αύρα (ο 38χρονος πρωταγωνιστής Sebastian Stan με καταγωγή από τη Ρουμανία, είναι ο Winter Soldier, ο γνωστός υπερήρωας της Marvel στις ταινίες Captain America, Black Panther και Avengers) και την ανεμελιά του ελληνικού καλοκαιριού σε πρώτο πλάνο, το «Monday» είναι ένα γλυκόπικρο φιλμ χαρακτήρων που θα φέρει στη μνήμη μας παλιούς έρωτες, νοσταλγικά καλοκαίρια και την τεράστια ανάγκη για σωματική απελευθέρωση και αγάπη, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Η παραμονή της Chloe στην Αθήνα πλησιάζει στο τέλος της. Ωστόσο η γνωριμία της με τον γοητευτικό Mickey την ωθεί να εγκαταλείψει την καριέρα της στην Αμερική και να προτιμήσει τη άγρια φωτογένεια της Αθήνας.

Από τα στενά του ιστορικού κέντρου, μέχρι τα καλοκαιρινά bar των ελληνικών νησιών και από εκεί στα πάρτι και στην ατμοσφαιρική και πολυπολιτισμική Κυψέλη, το «Monday» του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου περιγράφει την ερωτική διάθεση και τα συναισθηματικά αδιέξοδα των ηρώων της, σε ένα αστικό road movie που κάνει κύκλους ανάμεσα στη Φωκίωνος Νέγρη και την πλατεία Συντάγματος.

Μετά την κωμωδία δράσης του Bank Bang (2008), το σοκαριστικό ξέσπασμα αναίτιας βίας του Wasted Youth (2011) και τη σπουδή επάνω στην ερωτική εμμονή του Suntan (2016), ο σκηνοθέτης Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, επιστρέφει στην 4η μεγάλου μήκους ταινία του με έναν ανθρωποκεντρικό ύμνο στα πάθη που σιγοβράζουν στη μεγαλούπολη, με σημείο αναφοράς τους ήρωές του, τη χημεία μεταξύ τους και τις συγκρούσεις τους.

Το «Monday» γυρίστηκε στην Αθήνα και στην Αντίπαρο. Ο πρωταγωνιστής Sebastian Stan πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη μίνι σειρά «The Falcon and the Winter Soldier» μαζί με τον Άντονι Μακί. Ο γοητευτικός Σεμπάστιαν Σταν μαζί με τη βραβευμένη με Lawrence Olivier Award, Ιρλανδή ηθοποιό Denise Gough, σχηματίζουν ένα ηλεκτρισμένο κινηματογραφικό ζευγάρι που δείχνει προορισμένο να είναι μαζί στη μεγάλη οθόνη

Το φιλμ έχει ήδη αποσπάσει ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Στην παραγωγή της ταινίας βρίσκεται ο Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος (Before Midnight), ο Brian Kavanaugh-Jones (Loving), ο Damian Jones (The Iron Lady), η Deanna Barillari (The Amaranth) σε συμπαραγωγή με την Cosmote TV, ενώ χρέη εκτελεστικού παραγωγού είχαν ο Fred Berger (La La Land, Seberg) και η Φένια Κοσοβίτσα (Έτερος Εγώ: Κάθαρσις).

Έγραψαν για το «Monday»:

Δεν μπορούν όλοι οι σκηνοθέτες να σχεδιάσουν τόσο καλά ερωτικές σκηνές που να είναι ταυτόχρονα συναρπαστικές από μόνες τους και τόσο απαραίτητες για τη συνολική πλοκή και την ανάπτυξη χαρακτήρων. - The Wrap - Alonso Duralde

Αν το “Monday” πετυχαίνει να πείσει σαν δράμα, είναι γιατί ο Παπαδημητρόπουλος και οι ηθοποιοί του αποτυπώνουν τη μέθη ενός φρέσκου έρωτα, αλλά και τη βραδύκαυστη αγωνία και τις ψυχολογικές συγκρούσεις που αυτός επιφέρει. - Vulture - Bilge Ebiri

Ο Παπαδημητρόπουλος και το σύνολο των ηθοποιών του, δουλεύουν τις κρυφές λεπτομέρειες που θα φέρουν στην επιφάνεια την βαθύτερη ψυχολογία των ηρώων και όσα κρύβουν οι ψυχές τους, δηλαδή όσα κάνουν τον Mickey και την Chloe τόσο πολύ ταιριαστούς αλλά και τόσο βαθιά αταίριαστους. Αποκαλώντας το φιλμ μια «ρομαντική κομεντί που στραβώνει» ο Παπαδημητρόπουλος βγάζει προς τα έξω όσα συμβαίνουν όταν το πάθος καταλαγιάζει. - Hollywood Reporter - Leslie Felperin

Είναι αδιαμφισβήτητη η χημεία ανάμεσα στους ήρωες. Ο Παπαδημητρόπουλος ενθαρρύνει τον αυτοσχεδιασμό στο cast, κάτι που φέρνει μια φυσική οικειότητα στο διάλογο και μια πειστική ευδαιμονία στην παρουσία του ζευγαριού. - Screen Daily - Wendy Ide

Το “Monday” συνδέεται με το “Before Sunrise” του Richard Linklater και με το “Weekend” του Andrew Haigh, δηλαδή με ταινίες όπου ο έρωτας ανθίζει για μια στιγμή στο χρόνο. Αντί να περιορίσουν χρονικά τη σχέση, ο Παπαδημητρόπουλος και ο συν-σεναριογράφος του, Rob Hayes στοχάζονται πάνω στην αναπόφευκτη σύγκρουση με την πραγματικότητα μετά από ένα ηδονιστικό σαββατοκύριακο και μια αυθόρμητη ρομαντική απόφαση. - Los Angeles Times - Katie Walsh

Η ΜΕΘΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ και η γοητεία μιας τόσο οικείας, αλλά φωτογενώς αγνώριστης Κυψέλης, συνθέτουν μια ιστορία αγάπης γυμνή, αστεία, δυσάρεστη, πλούσια σε αισθήματα και αυξομειώσεις, βαρετή ή αξιοζήλευτη, όπως η ίδια η ζωή. - Lifo - Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος

Το «Monday» μοιάζει κοσμοπολίτικο και μαζί απόλυτα Αθηναϊκο, αναδεικνύοντας την Κυψέλη σε κάτι σαν διαγαλαξιακό επίκεντρο ενός άχρονου coolness, αναγνωρίσιμη αλλά κι απόλυτα κινηματογραφική - Flix - Γιώργος Κρασσακόπουλος

Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Rob Hayes.

Εκτός των Denise Gough, Sebastian Stan, συμμετέχουν ακόμη οι Γιώργος Πυρπασόπουλος, Dominique Tipper, Έλλη Τρίγγου, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Σοφία Κόκκαλη, Σύλλας Τζουμέρκας, κ.α.