Τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα της Γης και το People ξεχώρισε 20 πρόσωπα που σώζουν τον Πλανήτη

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γης – Earth Day που πρωτοκαθιερώθηκε το 1970 και στόχο έχει την κινητοποίηση & ευαισθητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων και οργανισμών για την προστασία του πλανήτη μας, τιμάται στις 22 Απριλίου και με την αφορμή αυτή το Αμερικάνικο People έφτιαξε ένα ωραίο άρθρο – αφιέρωμα σ’ αυτούς που σώζουν τη Γη και πως το κάνουν – Who are saving the Earth (and how they’re Doing it).

Ανάμεσα τους είναι ο νεαρός σταρ του σινεμά Jaden Smith, ο 50χρονος σούπερ σταρ Ματ Ντέιμον, ο οποίος το 2006 ίδρυσε τον οργανισμό H2O Africa Foundation, ο ηθοποιός Adrian Grenier που μάλιστα είναι πρεσβευτής καλής θελήσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για περιβαλλοντικά προγράμματα (UN Environment Programme Global Goodwill Ambassador), ο Κάρολος Πρίγκιπας της Ουαλίας καθώς και οι δύο γιοι του, Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος το 2015 εργάστηκε για 3 μήνες στη Νότιο Αφρική σε πρόγραμμα προστασίας των ρινόκερων, ο πρώην Αμερικανός αντιπρόεδρος Αλ Γκορ, ο σούπερ σταρ και μάχιμος οικολόγος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Τζέιν Φόντα, ο Μαρκ Ράφαλο, φυσικά η νεαρή Σουηδή ακτιβίστρια Greta Thunberg που το 2019 μίλησε στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα και εντυπωσίασε, η Αμερικανίδα τηλεπαρουσιάστρια Έλεν Ντε Τζένερις αλλά και το εξαιρετικά δημοφιλές στη νεολαία Νοτιοκορεάτικο συγκρότημα BTS καθώς και ο παλαίμαχος σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ο Ρέντφορντ ασχολείται με οικολογικά θέματα από τα νιάτα του, από τα χρόνια του ’60.

Τα πρόσωπα του αφιερώματος (ανάμεσα τους είναι και οι ηθοποιοί Ροζάριο Ντώσον, Ντον Τσιντλ και Σειλίν Γούντλι, η οποία είχε παίξει και στην ταινία «Οι Απόγονοι» του Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη με καταγωγή από το Αίγιο, Αλεξάντερ Πέιν το 2012, κ.α.) όπως αναφέρει η Kate Hogan του περιοδικού People, αποδεικνύουν πως η ηλικία και η γεωγραφία δεν παίζουν κανένα ρόλο και πως μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος και των συνεπειών που επιφέρει, χρειάζεται να είμαστε όλοι μαζί, μία γροθιά για να είμαστε αποτελεσματικοί.

Ο Ρέντφορντ όπως γράφει το People, σε κείμενο του σε αφιέρωμα για την Ημέρα της Γης το 2020, είχε απευθυνθεί στους συμπατριώτες του Αμερικανούς και όχι μόνο, ανεξαρτήτου γενιάς προκειμένου να θέσουν το ζήτημα του Κλίματος σε προτεραιότητα και να βοηθήσουν. «Παρότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή και με λύπη βλέπουμε να χάνονται σημαντικοί στόχοι και ευκαιρίες, συνεχίζω προσωπικά νε εμπνέομαι απ’ όσους εξακολουθούν να παλεύουν παρά την άρνηση όσων είναι στην εξουσία να δουν την σκληρή πραγματικότητα, Με χαροποιεί ότι έχει δημιουργηθεί ένα νεότερο κίνημα υποστήριξης του Κλίματος & του περιβάλλοντος με φρέσκιες φωνές και ελπίζω ότι μπορούν να πετύχουν και να κάνουν περισσότερα πράγματα απ’ όσα η δική μου γενιά προσπάθησε», είχε αναφέρει ο αγαπητός ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και περιβαλλοντολόγος Ρόμπερτ Ρέντφορντ που είναι και μέλος του συμβουλίου Natural Resources Defense Council.

Αξίζει τέλος να θυμίσουμε πως ο Ρέντφορντ έχει προσπαθήσει και μέσα από τη δουλειά του, τον κινηματογράφο να προωθήσει οικολογικά ζητήματα και την ανάγκη στροφής στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως είδαμε σε πρόσφατο άρθρο των The New York Times, ο Ρέντφορντ ήταν εκτελεστικός παραγωγός στο μικρού μήκους φιλμ διάρκειας 9 λεπτών, «The Solar Film» των Elain Bass και Saul Bass που μάλιστα είχε προταθεί για το βραβείο Όσκαρ στην απονομή του 1980. Στόχος της ταινίας που είχε χαρακτηριστεί ως ένα cool, πρωτότυπο και ενημερωτικό φιλμ με εξαιρετική παραγωγή, ήταν να δείξει το όφελος και την αξία της ηλιακής ενέργειας ώστε να επεκταθεί η χρήση της σε κατοικίες, εργασιακούς χώρους, κ.α. ελαχιστοποιώντας παράλληλα άλλες πηγές ενέργειας που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Ο Ρέντφορντ ήταν πίσω και από άλλα περιβαλλοντικά φιλμ όπως το ντοκιμαντέρ «The Unforseen» της Laura Dunne, παραγωγής 2007 που είχε προβληθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Λονδίνου και στην Πάτρα το είχαμε δει σε προβολή του «Γυμνού Οφθαλμού» του Νίκου Καββαδία τον Ιανουάριο του 2009 στο Ιντεάλ.

Οι δημιουργοί του «The Solar Film» όπου μάλιστα ακουγόταν και το κομμάτι του Mike Oldfield “Tubular Bells”, είχαν κερδίσει στην απονομή του 1968 το βραβείο Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το «Why man creates».

*Πρόεδρος του δικτύου Earth Day είναι η Kathleen Rogers.