Στα φαρμακεία από σήμερα το self test για τον κορωνοϊό- Από αύριο διαθέσιμα για τους πολίτες

Ξεκινά στην Ελλάδα η χρήση των self test για κορωνοϊό, καθώς από σήμερα θα είναι διαθέσιμα σε φαρμακεία της χώρας. Η διαδικασία απόκτησης από τους πολίτες είναι απλή, ενώ το self testing είναι υποχρεωτικό θα ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων και για τους μαθητές των Λυκείων, όταν ανοίξουν τα σχολεία.

Κάθε εβδομάδα, μπορούμε να προμηθευτούμε ένα δωρεάν self test από το φαρμακείο, με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. και της αστυνομικής μας ταυτότητας. Μαζί με το κιτ του self test, παραλαμβάνουμε από τον φαρμακοποιό και τις γραπτές οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος. Οι Αρχές επιθυμούν να κάνουμε συχνά self test, ακόμα κι αν δεν έχουμε κάποιο σύμπτωμα ότι νοσούμε από COVID-19, καθώς ένας στους τρεις φορείς του κορονοϊού είναι ασυμπτωματικός.

Τα τεστ είναι δύο ειδών. Το ένα είναι ρινικό και το άλλο είναι τεστ σάλιου. Το πρώτο περιλαμβάνει μπατονέτα-στυλεό, τη δοκιμαστική πλακέτα όπου θα τοποθετηθεί το επίχρισμα, το φιαλίδιο με το υγρό και το σακουλάκι απόρριψης.