Τριαντάφυλλος: Δεν το περίμενα από τη Βίκυ Σταυροπούλου, δεν υπήρχε λόγος να το κάνει

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό Λοιπόν και τη Ρενέ Σαραντινού, ο τραγουδιστής Τριαντάφυλλος μίλησε για όλα όσα συνέβησαν στο σόου Just the 2 of Us του Open, απάντησε στα αιχμηρά σχόλια της παρτενέρ του, Ευρυδίκης Παπαδοπούλου, ενώ αναφέρθηκε και στην ηθοποιό και κριτή του σόου, Βίκυ Σταυροπούλου, η οποία έκανε ανούσιο χιούμορ, όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε τη στιγμή που η ηθοποιός τον αποκάλεσε "Γαρύφαλλε". Ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής, από τα ινδάλματα της δεκαετίας του '90, αναφέρθηκε και στη τραγουδίστρια και κριτή του σόου Δέσποινα Βανδή, η οποία δε γνώριζε την ενεργή πορεία του στο χώρο του τραγουδιού, τα τελευταία χρόνια. «Όλα από εκεί ξεκίνησαν… Αυτό δεν το περίμενα από τη Βίκυ Σταυροπούλου, πραγματικά, τη θεωρώ αξιόλογη γυναίκα και άνθρωπο, αυτό ήταν λάθος, χιούμορ ανούσιο, δεν υπήρχε λόγος να το κάνει. Της εύχομαι να είναι καλά, κι εκείνη και το παιδί της, που ξεκίνησε την καριέρα της σαν παρουσιάστρια», είπε ο Τριαντάφυλλος στο «Λοιπόν». Στο ερώτημα αν έχει δει την κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου, Δανάη στην τηλεόραση, απήντησε, «δεν την έχω δει, μόνο στιγμιότυπα. Στα νέα παιδιά δίνω την ευχή μου. Η Βίκυ έχει περάσει στον κόσμο, σα μια καλή γυναίκα με καλό χαρακτήρα, με αυτό που έκανε έδειξε κάτι διαφορετικό. Εγώ προχωράω στα μπακάλικα, στα cafe, εδώ κι εκεί… Έχει πέσει στα μάτια του κόσμου, γιατί το έκανε χωρίς λόγο, το να πει "Γαρύφαλλε…", είναι λάθος». Μήπως ήταν ένα τηλεοπτικό κόλπο, ώστε να δημιουργηθεί ίντριγκα για χάρη της τηλεθέασης; «Ναι, εντάξει, στο πρώτο τηλεοπτικό κόλπο, δεν ήξερε η κυρία Βανδή ότι τραγουδάω συνέχεια, ότι είμαι ενεργό μέλος, κι ότι εδώ και 10 χρόνια, γίνεται χαμός και πανικός όπου εμφανίζομαι, δεν ήξερε η Βίκυ το όνομά μου, βγήκε στην πορεία… Οπότε αν έμενα και στο τρίτο live, πιστεύω ότι θα έλεγαν ότι φταίω εγώ που ήρθε ο κορωνοϊός στην Ελλάδα, τον έφερα από την Κίνα», είπε τέλος ο φανερά ενοχλημένος τραγουδιστής.