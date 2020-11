Το σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, “Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι” του Μαριβώ

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας θα παρουσιάσει αυτό το σαββατοκύριακο 7 και 8/11/2020 την παράσταση «Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι» του Μαριβώ, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020.

Το μονόπρακτο θεατρικό έργο του Pierre Carlet de Marivaux «Καλόπιστοι Θεατρίνοι», είναι το τελευταίο του σημαντικού Γάλλου συγγραφέα του 18ου αιώνα και συμπυκνώνει τις ιδέες του για τη σχέση θεάτρου και ζωής.

Στο σπίτι μιας αστής κυρίας που δεν αγαπά το θέατρο, δύο ζευγάρια υπηρετών ετοιμάζουν μιαν ερασιτεχνική παράσταση, με υλικό την ίδια τη ζωή τους. Η «γενική πρόβα» τους, γίνεται αφορμή να ξεκινήσει μια άλλη παράσταση, εκείνη της ζωής, με ήρωες τους ίδιους καθώς αλλά και τους κυρίους του σπιτιού.

Με αυτή τη μικρή «κωμωδία μέσα σε μια μικρή κωμωδία», που ο ίδιος ο Μαριβώ δεν πρόλαβε να δει ποτέ επί σκηνής, η σοβαροφάνεια χτυπιέται ανελέητα, γίνεται η ίδια το υλικό κωμωδίας.

Μετάφραση: Ανδρέας Στάικος

Σκηνοθεσία: Νίκος Γιαλελής.

Σκηνικά-κοστούμια: Kenny Mc Lellan

Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Σωτηρόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογραφίες προβών: Κ. Σίμου.

Παίζουν οι ηθοποιοί με σειρά εμφάνισης: Δημήτρης Χρήστου, Γιώργος Κομνηνόγλου, Βασίλεια Καμμένου, Ανδρέας Κάτσενος, Ιωάννα Αγγελοπούλου, Αντωνία Φρούντζου, Κατερίνα Μπελόβα, Θεοδώρα Κόρδα, Ελίνα Σταμοπούλου, Νίκος Βεκράκος.

Περισσότερες πληροφορίες στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων-Τηλ.:2610273613.

Το έργο θα παρουσιαστεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020, στις 21:00 και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020, στις 20:00.

www.dipethepatras.gr

*Υπενθυμίζεται ότι λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και για την προστασία του κοινού επιβάλλεται η ηλεκτρονική κράτηση θέσης στο www.ticketservices.gr (δωρεάν είσοδος).

Οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας.

*Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται το Σάββατο να έρθει να δει την παράσταση "Οι Καλόπιστοι Θεατρίνοι", ο Ανδρέας Στάικος που είναι ένας σημαντικός θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, πεζογράφος και μεταφραστής.