Στο «Σύννεφο στο Δωμάτιό της» της Ζενγκ Λου Σινιουάν το μεγάλο βραβείο του 11ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου

Το φιλμ «Το Σύννεφο στο Δωμάτιό της» της Κινέζας Ζενγκ Λου Σινιουάν απέσπασε το μεγάλο βραβείο του 11ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας, το οποίο συνέχισε με μεγάλη επιτυχία τις online προβολές του έως και τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (στις 12 τα μεσάνυχτα) στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr.

Το βραβείο του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος απονεμήθηκε στην τελετή λήξης του 11ου Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου που μεταδόθηκε ζωντανά από τη σελίδα της Ταινιοθήκης στο Facebook (https://www.facebook.com/tainiothikigr).

Η κριτική επιτροπή απένειμε επίσης εύφημο μνεία στο γαλλικό ντοκιμαντέρ «Απεργείς ή πεθαίνεις» του Ζόναθαν Ρεσινιό.

Να προσθέσουμε πως το όνομα της νικήτριας Ζενγκ Λου Σινιουάν ανακοίνωσε η τριμελής κριτική επιτροπή που αποτελείτο από τους Έλληνες σκηνοθέτες Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη και Θανάση Νεοφώτιστο και την κινέζα (εγκατεστημένη στην Μ. Βρετανία) συγγραφέα και σκηνοθέτη Σιαολού Γκουό, παρουσία της προέδρου της Ταινιοθήκης και καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ, Μαρίας Κομνηνού.

Η επιτροπή απένειμε το βραβείο στην Ζενγκ Λου Σινιουάν «για το αινιγματικό και ειλικρινές ταξίδι μιας νεαρής γυναίκας που ψάχνει να βρει ένα χώρο να ανήκει σε μια ασπρόμαυρη ουτοπία, κάνοντας μας να αναρωτηθούμε και εμείς για το δικό μας οικείο».

Η νικήτρια κέρδισε 10.000 ευρώ σε post production services για την επόμενη ταινία της από την Authorwave.

ΟΙ ΔΥΟ ΤΑΙΝΙΕΣ

*Το σύννεφο στο Δωμάτιό της (The cloud in her room)

Είναι ένας υγρός χειμώνας στο Χανγκζού. Η Μούζι, 22 ετών, έρχεται σπίτι για την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, όπου καλείται να παίξει τους ρόλους της κόρης, της ετεροθαλούς αδελφής και της συντρόφου. Μια μέρα, η Μούζι συνοδεύει τη μικρή της αδελφή στο σχολείο και συναντά τον ιδιοκτήτη ενός τοπικού μπαρ, πατέρα ενός άλλου μαθητή. Ο παράξενος αυτός άντρας θυμίζει στη Μούζι έναν παλιό της φίλο και τις ξυπνά αναμνήσεις της σχέσης τους που ξαφνικά χάθηκε. Ταυτόχρονα, την επισκέπτεται ο σύντροφός της. Περιδιαβαίνοντας στην πόλη που την αισθάνεται οικεία αλλά και ξένη, η Μούζι αναζητά ένα μέρος όπου να νοιώθει ότι ανήκει.

Η Zheng Lu Xinyuan - Ζενγκ Λου Σινιουάν είναι σκηνοθέτις με έδρα το Χανγκζού στην Κίνα. Αποφοίτησε με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κινηματογραφική παραγωγή από το πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, School of Cinematic Arts, USC, το 2017. Μικρού μήκους ταινίες της επιλέχθηκαν από φεστιβάλ όπως το Tribeca Film Festival, το FIRST International Film Festival της Ινδίας, το Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture και το Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας. Η Σινιουάν προσπαθεί να καλλιεργήσει μια προσωπική οπτική που εξερευνά τα όρια διαφορετικών μέσων.

*Απεργείς ή Πεθαίνεις (Grève Ou Crève)

Στην πατρίδα του, μια πρώην βιομηχανική περιοχή στη Λωρραίνη, ο Zόναθαν Ρεσινιό ακολουθεί μεμονωμένους ανθρώπους και δημιουργεί χαλαρές σχέσεις μεταξύ των ιστοριών τους. Ένας άντρας δωρίζει καπνογόνα και κράνη στο μουσείο εξόρυξης, αναμνηστικά από τις μέρες των απεργιών των ανθρακωρύχων στη δεκαετία του 1980 και του '90 ενώ ένας άλλος είχε ένα ατύχημα στη δουλειά και δεν ξέρει τι να κάνει για τις ψευδείς δηλώσεις που έκανε το αφεντικό του στην ασφαλιστική έκθεση. Αρχειακό υλικό σε βίντεο που δείχνει τις κλιμακούμενες απεργίες των ανθρακωρύχων τη δεκαετία του ‘90 αντιπαραβάλλεται με σύγχρονο υλικό όπου παρακολουθούμε τη προπόνηση και τους αγώνες στην πυγμαχία νεαρών Γάλλων και Γαλλίδων αραβικής καταγωγής, μετανάστες δεύτερης γενιάς, οι οποίοι, αγωνίζονται, όπως και οι ανθρακωρύχοι, για μια καλύτερη ζωή.

Σιγά-σιγά, αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ των ατομικών ιστοριών και αναδύονται ερωτήματα σχετικά με τους εργατικούς αγώνες, την αλληλεγγύη και για τα μεταβαλλόμενα νοήματα αυτών των όρων στη σημερινή εποχή.

Ο Jonathan Rescigno - Ζοναθαν Ρεσινιό έχει γεννηθεί στο Φορμπά της Γαλλίας, το 1980. Σπούδασε τέχνη και κινηματογράφο στο Μετς και στο Στρασβούργο. Στις μικρού μήκους ταινίες και τις βιντεο-εγκαταστάσεις του, ο Ρεσινιό ασχολείται με τα μεταβαλλόμενα σύνορα και τις κοινωνικές πραγματικότητες της περιοχής του, το Γκραντ Εστ, που βρίσκεται κοντά στα γαλλο-γερμανικά σύνορα. To "Απεργείς Ή Πεθαίνεις" είναι η 1η του μεγάλου μήκους ταινία.

*To 11ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου διοργανώθηκε από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος στo πλαίσιο της πράξης «Η Κινηματογραφοφιλία στη Νέα Εποχή ΙΙ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ του ΕΣΠΑ 2014-2020.