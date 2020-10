Συνεδρίαση του συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ την ερχόμενη εβδομάδα και σχέδια για κεντρική παραγωγή στον "Απόλλωνα"

Για την επόμενη εβδομάδα (πιθανότατα την Παρασκευή 23/10/2020) προγραμματίζεται σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr να γίνει η 1η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας για τη νέα χειμερινή περίοδο όπου και προβλέπεται να συζητηθεί και να αποφασιστεί η νέα κεντρική παραγωγή που θα ετοιμαστεί για ν’ ανέβει έως τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας που παραμένει από τα τέλη Μαΐου χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή με την προκήρυξη να εκκρεμεί ακόμη, έχει όπως μάθαμε, δεχθεί περίπου 50 καλλιτεχνικές προτάσεις που αφορούν σε μετακλήσεις, επαναλήψεις παραστάσεων, προτάσεις συνεργασίας, κ.α.

Την ίδια ώρα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την χωρητικότητα στα θέατρα που για την ώρα θα είναι 30% με την ελπίδα αν βελτιωθούν τα πράγματα με τον covid-19 ν’ ανέβει στο μέλλον, το Δημοτικό Θέατρο Απόλλων θα μπορεί να λειτουργήσει αλλά με μόλις 75-80 θεατές τη φορά. Ο χώρος πάντως όπως και τα γραφεία του ΔΗΠΕΘΕ και το θεατράκι στο Μπάρρυ είναι εξοπλισμένα με τις απαραίτητες μάσκες προστασίας και αντισηπτικά ενώ έχουν γίνει και οι σχετικές απαραίτητες απολυμάνσεις.

Μπορεί πάντως όπως δείχνουν τα πράγματα να αποφασιστεί και να ετοιμαστεί μία νέα κεντρική θεατρική παραγωγή, ωστόσο άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει και παράσταση της παιδικής σκηνής. Βασική αιτία είναι και το γεγονός πως βάσει των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ για την αποφυγή μετάδοσης και διασποράς του covid-19, έχουν απαγορευτεί μέχρι στιγμής οι εκδρομές και καλλιτεχνικές δράσεις όπως γινόταν χωρίς πρόβλημα μέχρι τον περασμένο Ιανουάριο.

Όλοι θυμόμαστε πως οι παιδικές παραστάσεις που ανέβαιναν από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας είχαν μεγάλη επιτυχία με «κλεισμένο» πρόγραμμα παραστάσεων για τα σχολεία.

Δεν αποκλείεται πάντως να γίνει κάποια μικρή παράσταση – παραγωγή ή να καλυφθεί το κενό μέσω μετάκλησης.

Στο μεταξύ προχωρά η ετοιμασία της έκθεσης που θα παρουσιαστεί από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 στην Πειραϊκή Πατραϊκή, στο χώρο των παλιών κλωστηρίων, μία έκθεση στο πλαίσιο της παράστασης του Φάνη Δίπλα «Πάτρα-Η Πόλη των εργοστασίων, των Ρεμπέτικων και του Καραγκιόζη», που επιμελείται η εικαστική καλλιτέχνιδα και πρώην επίκουρη καθηγήτρια καλών τεχνών Δανάη Στράτου, η οποία είναι η σύζυγος του Γιάνη Βαρουφάκη.

Εκτός της έκθεσης για την οποία μάλιστα αναζητήθηκαν και εθελοντές – συμμετέχοντες, στο πλαίσιο του έργου NeTT- “Δίκτυο Θεάτρων για την αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς και την ανάπτυξη του Αειφόρου Τουρισμού” (Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα Ιταλία 2014-2020, θα ετοιμαστεί, όπως πληροφορηθήκαμε και μία ακόμη παράσταση όπου θα παίξουν απόφοιτοι της σχολής δραματικής τέχνης του ΔΗΠΕΘΕ.

Τέλος την Παρασκευή 16/10 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι φετινές εισαγωγικές εξετάσεις υποψηφίων σπουδαστών στη δραματική σχολή του ΔΗΠΕΘΕ όπου υπεύθυνος είναι ο ηθοποιός Περικλής Μουστάκης ενώ όπως έχουμε ξαναγράψει, επίκειται στη σκηνή του «Απόλλωνα» να επαναληφθούν οι 3 παραστάσεις –Παραλογές που είχαν παιχθεί στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Ωδείο και στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2020, το περασμένο καλοκαίρι. Για την σκηνική απόδοση των Παραλογών επελέγησαν 3 χαρακτηριστικά δημοτικά τραγούδια: Το Γιοφύρι της Άρτας, Του Νεκρού Αδελφού και Ο Γυρισμός του ξενιτεμένου.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ