"Οργή" ονομάζει το νέο του βιβλίο ο θρύλος της δημοσιογραφίας Μπομπ Γούντγουορντ

Στο επίκεντρο ξανά είναι ο θρύλος της Αμερικανικής δημοσιογραφίας, Μπομπ Γούντγουορντ - Bob Woodward λόγω του νέου του βιβλίου, του 2ου για τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον ενδεικτικό τίτλο «Rage – Οργή».

Mε αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, το Γαλλικό περιοδικό Paris Match (τεύχος 24-30/9/2020) είχε αφιέρωμα στον σπουδαίο δημοσιογράφο με τίτλο «Ο άνθρωπος που έκανε τους Προέδρους να τρέμουν».

Όπως γράφει ο Olivier O’ Mahony, o Γούντγουορντ είναι ο δημοσιογράφος υπόδειγμα, σημείο αναφοράς παγκοσμίως των μάχιμων ρεπόρτερ της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

Στο νέο του βιβλίο (συνολικά είναι το 20ο) ο 77χρονος Γούντγουορντ είναι «ανελέητος» απέναντι στον Τραμπ όπως και τότε την εποχή του σκανδάλου Watergate που έριξε τον Πρόεδρο Νίξον.

Στο «Rage» που έρχεται 2 χρόνια μετά το βιβλίο «Φόβος – Fear», ο Τραμπ «κραυγάζει» και διατυμπανίζει την γοητεία του – fascination από τους δικτάτορες ενώ συνάμα αποκαλεί τον George W. Bush εντελώς ηλίθιο.

O Woodward όπως γράφει το Paris Match πέρασε στις 13 Δεκεμβρίου 2019 το «κατώφλι» του Λευκού Οίκου για να συναντήσει τον Τραμπ και να κάνουν συνέντευξη και ο 74χρονος Αμερικανός Πρόεδρος δεν έκρυψε το άγχος του καθώς είχε μπροστά του έναν δημοσιογράφο icon, τιμημένο και με Πούλιτζερ.

Έως και τον Ιούλιο του 2020 ο Γούντγουροντ επικοινώνησε με τον Τραμπ συνολικά 18 φορές (πολλές φορές μιλούσαν αργά το βράδυ) και ήταν σαν ο Τραμπ να μιλούσε στον καλό του φίλο Μπομπ. Μάλιστα στις 14 Αυγούστου είχε επικοινωνήσει με τον δημοσιογράφο ο Τραμπ για να του ζητήσει να συμπεριελάμβανε στο υπό έκδοση βιβλίο και μία τελευταία σημαντική πολιτική εξέλιξη, την συμφωνία Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και των ΗΠΑ, ωστόσο το βιβλίο είχε ήδη φύγει για το τυπογραφείο με τον Γούντγουροντ να δεσμεύεται να προσθέσει την εξέλιξη σε επόμενη μελλοντική επανέκδοση. Λίγο μετά ο Τραμπ θα έγραφε στο twitter πως το βιβλίο είναι fake όπως και τα προηγούμενα.

Ο Bob Woodward γεννημένος στις 26 Μαρτίου 1943 στην πολιτεία του Ιλινόι, έχει κάνει όνομα, σύμφωνα με το Paris Match καταφέρνοντας να «κάνει σκόνη» 9 Αμερικανούς Προέδρους. Η αρχή έγινε με τον Ρίτσαρντ Νίξον. Η έρευνα του Γούνγουορντ μαζί με τον Καρλ Μπερνστάιν, νεαρών τότε ρεπόρτερ της Washington Post ξεκίνησε στις 17 Ιουνίου του 1972 και αφορούσε στην περίεργη διάρρηξη στα γραφεία των Δημοκρατικών στο ακίνητο Watergate όπου είχαν μπει κρυφά μικρόφωνα. «Θυμάμαι πως ήταν συνέχεια στο τηλέφωνο περνώντας τις πηγές πληροφοριών του από το μικροσκόπιο», ανέφερε ο συνάδελφος του τότε στην Washington Post. Ronald Kessler. O W. Mark Felt από το FBI όπως αποκαλύφθηκε πολλά χρόνια αργότερα ήταν η κύρια έμπιστη πηγή του, το αποκαλούμενο «βαθύ λαρύγγι» και η σκηνή που πρωτοσυναντιούνται σ’ ένα άδειο υπόγειο πάρκινγκ στις 2 τα ξημερώματα «απαθανατίστηκε» για πάντα στην Οσκαρική ταινία του Άλαν Τζέι Πάκουλα «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου» το 1976 όπου τον Γούνγουορντ υποδύθηκε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Μπερνστάιν ο Ντάστιν Χόφμαν.

Μετά την παραίτηση του Νίξον στις 9 Αυγούστου του 1974 οι δύο δημοσιογράφοι έγιναν θρύλοι και όλοι συζητούσαν τους δύο αυτούς νέους ανθρώπους που κατάφεραν να ρίξουν έναν Πρόεδρο.

Τον Απρίλιο του 2003, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Paris Match, οι δύο δημοσιογράφοι πούλησαν το αρχείο της για την υπόθεση Watergate σε πανεπιστήμιο τουΤέξας λαμβάνοντας αμοιβή 2,5 εκατ. δολάρια ο καθένας.

Μετά και την ταινία που κέρδισε 4 Όσκαρ, έγιναν και σταρ και όπως έχει πει ο Γούντγουορντ από ένα σημείο και μετά η φήμη αυτή άρχισε να γίνεται ενοχλητική. «Όταν συναντώ μία γυναίκα πιστεύει στην αρχή ότι έχει βγει ραντεβού με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ», έχει πει με χιούμορ. Πάντως οι δύο δημοσιογράφοι έχουν κρατήσει επαφή με τους Χολυγουντιανούς σταρ Ρέντφορντ και Χόφμαν μέχρι και σήμερα. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν τότε και παραγωγός στην θρυλική πια ταινία.

Στην προσωπική του ζωή ο Μπομπ Γούνγουορντ από το 1989 είναι παντρεμένος με την δημοσιογράφο Elsa Walsh. Έχουν ένα ωραίο σπίτι στην Georgetown και η ίδια όπως έχει πει «αντέχει την “βουλιμία” του Μπομπ για δουλειά ακόμη και σήμερα».

Είχαν προηγηθεί κι άλλοι δύο γάμοι το 1966 και τη δεκαετία του ’70 ενώ είναι πατέρας δύο κοριτσιών. Μάλιστα η μεγαλύτερη του κόρη, η Tali είναι επίσης δημοσιογράφος.

Στην πλούσια καριέρα του δεν έλειψαν και κάποια μελανά σημεία όπως όταν υποστήριξε στην Washington Post την ιστορία μίας νέας Αφροαμερικανίδας δημοσιογράφου για έναν 8χρονο εξαρτημένο, τον Τζίμι από την ηρωίνη που αποδείχθηκε αναληθής και επινοημένη.

Ο Γούντγουορντ έχει κάνιε σπουδές στο Κολέγιο του Γέιλ το 1965 και επίσης υπηρέτησε στο Ναυτικό. Μαζί με τον Καρλ Μπερνστάιν έχουν γράψει 2 βιβλία ενώ η Alicia Shepard έχει γράψει το βιβλίο «Woodward &Bernstein, Life in the shadow of Watergate».

Από τα ξεχωριστά του βιβλία θεωρείται αυτό για τον ηθοποιό του Χόλυγουντ John Belushi αλλά και για τον πρώην Αμερικανό Πρόεδρο Ομπάμα με τίτλο «Obama’s Wars» που βγήκε το 2010. Τον Ομπάμα τον θεωρούσε ναι μεν ικανό αλλά και συνάμα αναποφάσιστο και νωθρό ως Πρόεδρο.

Τέλος ο Γούντγουορντ αυτοχαρακτηρίζεται ανυπόμονος ενώ θεωρεί τη δημοσιογραφία μία εξαιρετική όσο και «μοναχική» δουλειά.

*Το βιβλίο αναμένεται να έρθει και στα βιβλιοπωλεία της χώρας μας και στην Πάτρα.

Η φωτ. έχει credit AFP & είναι από το www.lavoixdunord.fr

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ