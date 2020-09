Δείτε την κόρη του Γιάννη Αϊβάζη και της Μαρίας Κορινθίου θα παίξει στο “Καφέ της Χαράς"! ΦΩΤΟ

View this post on Instagram

Σήμερα το δημιούργημα μου, «Η Παραμυθοποιός» μου έχει γεννέθλια! Πριν ένα χρόνο, σα σήμερα, πρώτοτυπώθηκε και εκδόθηκε από τις εκδόσεις @ekdoseis_ydroplano «Η παραμυθοποιός» μου, που δημιουργήθηκε με πολλή αγάπη, από την αγάπη προς το παιδί μου και την αγάπη μου για το θέατρο. Ένα παραμύθι πέρα για πέρα αληθινό και ταυτόχρονα εκπαιδευτικό για τα μικρά παιδιά, για να μάθουν την σπουδαιότητα του θεάτρου, τις «καθημερινές» ορολογίες του θέατρο και να το αγαπήσουν μέσα από την ιστορία μας, της δικής μου και της Ισμηνούλας μου! ____________ #ηπαραμυθοποιος #storyteller #onceuponatime it was the #theater #mariakorinthiou #actress #isminou