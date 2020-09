Η νέα μουσική ταινία για το Νοτιοκορεάτικο νεανικό γκρουπ BTS παίζεται & στην Πάτρα

Για τους λάτρεις της Νοτιοκορεάτικης boyband, των BTS που είναι πολλοί και στη χώρα μας, προβάλλεται το σαββατοκύριακο στις 18.30 στην αίθουσα 5 των Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων το μουσικό φιλμ με στοιχεία ντοκιμαντέρ, «Break The Silence: The Movie» διάρκειας μιάμιση ώρας που περιλαμβάνει υλικό από τα παρασκήνια της Love Yourself World Tour, του δημοφιλούς συγκροτήματος. Το νέο αυτό φιλμ προμοτάρεται, όπως διαβάσαμε, ως το σίκουελ του 1ου φιλμ που αφορούσε στην μπάντα των BTS & που είχε προβληθεί και στην Πάτρα, του «Burn the Stage: The Movie».

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η world tour “Love Yourself: Speak Yourself” έφτασε στο τέλος της. Βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Boxscore και οι BTS έγιναν το πρώτο Κορεάτικο group που εμφανίστηκε, στο πλαίσιο αυτής, στο Wembley. Έχοντας απεριόριστη πρόσβαση, η κάμερα της ταινίας «Break The Silence: The Movie» βρέθηκε μαζί με τους BTS σε όλη την διάρκεια της περιοδείας τους, ακολουθώντας όλα τα μέλη, αλλά και το καθένα ξεχωριστά, backstage. Εκεί θα δούμε τους BTS σε προσωπικές ιστορίες που δεν έχουν καταγραφεί ξανά!

Η ταινία προβάλλεται με αγγλικούς υπότιτλους.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ