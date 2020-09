Από 1η έως 25 Οκτωβρίου 2020 το 8ο Pink the City - Μεγάλος Χορηγός επικοινωνίας & φέτος το thebest.gr

Με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε ΜΑΖΙ . . . Νικάμε στη ΖΩΗ!» θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα το χρονικό διάστημα από 1η έως 25 Οκτωβρίου 2020 η εκδήλωση που πλέον αποτελεί θεσμό για την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, το Pink the City που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας με στόχο την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Η συγκεκριμένη διοργάνωση που πραγματικά κινητοποιεί χιλιάδες κόσμου (άνδρες και γυναίκες) και η απήχηση της έχει ξεπεράσει τα όρια της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας και έχει φτάσει στην Αθήνα και πανελλαδικά, επιστρέφει για 8η συνεχή χρονιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας του covid-19.

Mάλιστα και στο φετινό Pink the City το thebest.gr θα είναι ο Μεγάλος Χορηγός Επικοινωνίας στηρίζοντας σταθερά τα τελευταία χρόνια αυτόν τον όμορφο θεσμό που «βάφει» ροζ την πόλη και τις καρδιές μας, συμβάλλοντας συνάμα στην ανάδειξη του και στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου που είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου ώστε να δίνει σημασία στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

Το Pink the City 2020 βρίσκεται προ των πυλών … του διαδικτύου, αυτή την φορά. Όπως αναφέρουν οι διοργανώτριες από το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας, σεβόμενες τον συνάνθρωπο και με στόχο να διασφαλίσουμε την προστασία της δημόσιας υγείας, διοργανώνουμε τον φετινό μας περίπατο με εναλλακτικό τρόπο, κρατώντας τις αποστάσεις και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας.

Κάθε χρόνο, βάφουμε την Πάτρα «ροζ», με τον συμβολικό μας περίπατο και τα χαρακτηριστικά pink t-shirt που κατακλύζουν την πόλη κατά χιλιάδες, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Φέτος, στόχος μας είναι να βάψουμε ροζ το διαδίκτυο, μέσα από διαδικτυακά events και δράσεις που θα μεταδίδονται κάθε Κυριακή του Οκτώβρη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου μας.

https://pinkthecity.gr/wp-content/uploads/2017/07/pink-decor.png

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας καλεί όλους να διαδώσουν το μήνυμα του Pink the City και να γίνουν μέρος του Pink the City/Pink the Web 2020 και να συμβάλουν στη διάδοση του μηνύματος της διοργάνωσης.

Οι φετινοί περίπατοι θα είναι ατομικοί, αλλά θα τους μοιραστούμε όλοι μαζί, με τη δύναμη του διαδικτύου, δημοσιεύοντας υλικό που θα μας στείλετε στη σελίδα μας το facebook, στο διαδικτυακό event της Κυριακής 25 Οκτωβρίου. Στόχος μας να κατακλύσουμε το διαδίκτυο, να το χρωματίσουμε με ελπίδα, τονίζεται χαρακτηριστικά.

Οι διαδικτυακές δράσεις θα συνοδεύονται από δια ζώσης ενέργειες, με αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν κλινικές εξετάσεις μαστού σε Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο, καθώς και επισκέψεις μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου και εθελοντών σε γειτονιές της Πάτρας, ενώ, παραδοσιακά, θα φωταγωγηθεί ο Κυματοθραύστης της Πάτρας, μια κίνηση με συμβολισμό για τον μήνα Οκτώβριο, μήνα αφιερωμένο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

*Όσοι και όσες θελήσουν να μοιραστούν τον ατομικό τους περίπατο διαδικτυακά μπορούν να το κάνουν ως ακολούθως:

Κάνετε την εγγραφή σας στη δράση (ατομική ή ομαδική).

Φορέστε το pink t-shirt.

Περπατήστε στο αγαπημένο σας μέρος ή για την αγαπημένη σας δραστηριότητα*.

Φωτογραφηθείτε ή τραβήξτε video από τον περίπατό σας.

Αναρτήστε το υλικό σε Facebook και Instagram προσθέτοντας #AlmaZoisPatrasκαι στείλτε το μας για αναδημοσίευση.

* Ενθαρρύνονται οι θεματικές φωτογραφίες (π.χ. βόλτα με κατοικίδιο, βόλτα για ψώνια κλπ.) και οι περίπατοι σε συγκεκριμένες γειτονιές ή χαρακτηριστικές τοποθεσίες της πόλης. Μην ξεχάσετε το hashtag στην ιστοσελίδα μας. Οι 5 φωτογραφίες με τα περισσότερα likes, θα κερδίσουν μοναδικά δώρα!

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σαν ομάδα άνω των 10 ατόμων (ως εταιρεία, σύλλογος, εκπαιδευτικό ίδρυμα ή με ιδιωτική πρωτοβουλία), συμπληρώστε την αίτηση στο πεδίο ομαδικής εγγραφής. Προμηθευτείτε το t-shirt και εντυπωσιάστε μας με φωτογραφίες από περίπατο και δράσεις, τηρώντας τις αποστάσεις ή κάνοντας χρήση προστατευτικών μέσων (μάσκες, προσωπίδες κτλ).

Οι 3 μεγαλύτερες ομάδες από κάθε κατηγορία ομάδων θα λάβουν διάκριση και μοναδικά δώρα!

Ο συμβολικός διαδικτυακός περίπατος προωθεί:

Την συλλογικότητα, την συντροφικότητα απέναντι στην γυναίκα που νοσεί ή έχει νοσήσει.

Την αλληλεγγύη για κάθε άνθρωπο που θέλει να δώσει σε αυτό το πέρασμα τον δικό του συμβολισμό (σωματική ή ψυχική υγεία, εξάρτηση κ.α.).

Την ευαισθητοποίηση των νέων.

Την προώθηση του εθελοντισμού.

Ποιος είναι ο Σκοπός:

Να συνεχίσουμε τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης των γυναικών με καρκίνο μαστού και των φροντιστών τους.

Να ευαισθητοποιούμε την κλειστή τοπική κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας στο ζήτημα του καρκίνου του μαστού.

Να ενημερώνουμε τις γυναίκες και να τις κινητοποιούμε για τον προληπτικό έλεγχο.

Να πραγματοποιούμε προγράμματα δωρεάν κλινικής εξέτασης μαστού στον γυναικείο πληθυσμό της περιοχής μας.

Να καλύπτουμε μέρος των αναγκών των ογκολογικών κλινικών στα νοσοκομεία της Πάτρας.

Να μειώσουμε τους θανάτους από καρκίνο του μαστού.

Το Pink the City αξίζει να θυμίσουμε πως κάθε χρόνο στη διοργάνωση του φιλοξενεί ένα λαμπερό, προβεβλημένο πρόσωπο που δίνει το ξεχωριστό, δικό του στίγμα στην εκδήλωση – θεσμό. Τα τρία τελευταία χρόνια (2017, 2018 και 2019) παρουσιάστρια της κεντρικής εκδήλωσης ήταν η τηλεπαρουσιάστρια και δημοσιογράφος Χριστίνα Λαμπίρη ενώ προηγήθηκαν το μοντέλο Εύη Αδάμ που ήταν η παρουσιάστρια του Pink the City 2016 & η ηθοποιός Χρύσα Ρώπα που ήταν η παρουσιάστρια του 2015.

Τέλος για όσους θέλουν να συμβάλλουν στο Pink the City, το «Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας» έχει απευθύνει κάλεσμα σε άντρες και γυναίκες με διάθεση να προσφέρουν, να έρθουν και να γίνουν εθελοντές στο Pink the City /Web 2020. Η συμμετοχή των εθελοντών είναι πολύτιμη!

Ο Οκτώβριος λοιπόν είναι ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και οι δράσεις του Συλλόγου Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας θα κορυφωθούν όπως προείπαμε, την τελευταία Κυριακή του μήνα αυτού, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020 που είναι η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού.

Οι εθελοντές θα αξιοποιηθούν σε διοργάνωση των επιμέρους δράσεων, εγγραφές στα Γραφεία Συλλόγου και στην Πλατεία Γεωργίου (περίπτερο), δράσεις στις γειτονιές της Πάτρας.

Θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακές συναντήσεις (webinars) για την εκπαίδευση και τον συντονισμό της ομάδας των εθελοντών. Η 1η συνάντηση για τη γνωριμία και την εκπαίδευση των Εθελοντών θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 25/9.

Η χρήση μέσων προστασίας (μάσκα, αντισηπτικό, γάντια) κρίνεται απαραίτητη κατά την άσκηση του εθελοντικού έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εθελοντών μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του Εθελοντισμού. Μπορείτε επίσης να μας καλείτε για συμμετοχές και στα γραφεία του Συλλόγου στο 2610 22 22 74, καθημερινά από τις 09.00 – 14.00. Οι αιτήσεις θα κλείσουν κατόπιν νέας ανακοίνωσης μόλις συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός Εθελοντικών συμμετοχών. Υπεύθυνη Εθελοντών: Γεωργία Πανίτσα.

*Να θυμίσουμε πως πέρυσι στις 20 Οκτωβρίου 2019, έγινε το 7ο Pink the City, με σύνθημα «Χιλιάδες βήματα, ένα Άλμα» και ο συμβολικός περίπατος 1.5 χλμ. ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ή, όπως χαρακτηρίστηκε, «το κίνημα με τις ροζ μπλούζες», κατέκλυσε τους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, ξεκινώντας από τα Υψηλά Αλώνια και καταλήγοντας στο Μόλο της Αγίου Νικολάου.

Η συμμετοχή του κόσμου στην καθιερωμένη αυτή εκδήλωση ενημέρωσης, απομυθοποίησης και ευαισθητοποίησης, που πλέον έχει μεταβληθεί σε θεσμό, ξεπέρασε και πάλι τις προσδοκίες, με παραπάνω από 11.000 άτομα να περπατούν για τη ζωή, σαν ένα συντονισμένο «ροζ ποτάμι».

https://pinkthecity.gr/