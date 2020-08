Ευδοκία Ρουμελιώτη: Είχε γενέθλια και αποκάλυψε την ηλικία της

View this post on Instagram

Γίναμε και 42! Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς και να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Πάντοτε πίστευα ότι τη μέρα των γενεθλίων μας πρέπει να γιορτάζει η μητέρα μας, γιατί αυτή μας έφερε στον κόσμο και μας χάρισε τη ζωή. Πάντοτε τέτοια μέρα γιόρταζε κι εκείνη, τα τελευταία χρόνια δεν την έχω κοντά μου, για μένα όμως είναι σαν να είναι εδώ και της λέω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη ζωή που μου χάρισε. Καλά Χρόνια σε όλους μας!