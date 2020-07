Το αντισυμβατικό road movie "Έλα Όπως Είσαι", από 23 Ιουλίου 2020 στην Ελλάδα

Ως «ένα αυθεντικό road movie που πατάει τέρμα το γκάζι, χωρίς να φοβάται να προκαλέσει» χαρακτηρίζει το φιλμ «Έλα όπως Είσαι - Come As You Are» το The Hollywood Reporter προσθέτοντας πως με την ελαφρότητά του να παραμένει η αρετή του, το «Έλα Όπως Είσαι» μπορεί να περηφανευτεί για τον συναισθηματικό του καμβά».

Η ταινία σε σκηνοθεσία Richard Wong που συμμετείχε στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ SXSW 2019, θα βγει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας από την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 σε διανομή από την πλατφόρμα Cinobo.

Τρείς νεαροί άνδρες με διαφορετικές αναπηρίες δραπετεύουν από τους υπερπροστατευτικούς γονείς τους και ταξιδεύουν προς έναν οίκο ανοχής στο Μόντρεαλ.

Στόχος είναι να χάσουν την παρθενιά τους και να επαναδιαπραγματευτούν ή να ορίσουν την ανεξαρτησία τους.

Συνοδοιπόρος τους, μια νεαρή νοσοκόμα που θα εκτελέσει χρέη οδηγού και θα γίνει μέλος της παρέας τους. Όσο όμως το ταξίδι τους φτάνει στον προορισμό, τόσο οι γονείς τους βρίσκονται στο κατόπι τους.

Πρόκειται για ένα αντισυμβατικό road movie, στο οποίο το σεξ αποτελεί την αφορμή αλλά σίγουρα όχι την ουσία.

Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από την ιστορία του Asta Philpot που κάποτε έκανε ένα αντίστοιχο ταξίδι από την Αγγλία στην Ισπανία, γίνεται στα χέρια του Richard Wong μια ταινία που «γκαζώνει» και αστειεύεται με όποιον παίρνει τη ζωή στα πολύ σοβαρά.

Ο Scotty (Grant Rosenmeyer) είναι ένας τετραπληγικός νεαρός άνδρας, όχι ιδιαίτερα κοινωνικός και με διαρκώς ανεβασμένη… διάθεση. Οι μόνες γυναίκες στη ζωή του είναι η μητέρα του και η φυσικοθεραπεύτριά του. Για έναν 20χρονο παρθένο όμως, αυτό αποτελεί πρόβλημα, οπότε και αποφασίζει να ταξιδέψει μέχρι το Μόντρεαλ για να λύσει το πρόβλημά του. Μόνο που δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει μόνος του.

Βρίσκει τους συνοδοιπόρους του στα πρόσωπα του Μο (Ravi Patel), ενός τυφλού φίλου του, και του Matt (Hayden Szeto), ενός νεοφερμένου στο κέντρο αποκατάστασης. Ο Scotty τους πείθει να ξεκινήσουν ένα ταξίδι με ξεκάθαρο προορισμό, κρυφά από τους υπερπροστατευτικούς γονείς τους. Μένει μια πρακτική δυσκολία: ποιος θα οδηγήσει. Βρίσκουν τη λύση στο πρόσωπο της Sam (στο ρόλο η Gabourey Sidibe που ήταν υποψήφια για Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στη «Μονάκριβη - Precious»), μιας νοσοκόμας που θα αναλάβει τον ρόλο της οδηγού και θα εξερευνήσει μαζί τους το τι σημαίνει να σε βλέπουν ως σεξουαλικό αντικείμενο.

Σύντομα, το ταξίδι τους θα γίνει η αφορμή για ένα κυνηγητό που διαπερνάει τη χώρα, καθώς οι γονείς τους, τους αναζητούν με ανησυχία, πιστεύοντας πως τα παιδιά τους δεν θα μπορέσουν να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Η ταινία είναι μια ήπια καταγραφή της Οδύσσειας του κάθε ταξιδιώτη, χωρίς κανείς τους να προσποιείται πως είναι άγιος. Όσο κι αν η ταινία ή το ταξίδι γίνεται με αφορμή το σεξ, «Έλα Όπως Είσαι» κάθε άλλο παρά για το σεξ μιλάει, καθώς οι ανάγκες και η αναζήτησή τους θα γίνει η αφορμή για μια αναζωογονητική κωμωδία που εν τέλει καταλήγει σε μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη φιλία, την αγάπη και την ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό. Και τελικά συνειδητοποιείς ότι ο προορισμός δεν χρειάζεται πάντα GPS.

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Η πρώτη στιγμή που έπιασα στα χέρια μου το σενάριο του «Έλα Όπως Είσαι», ήταν περίπου στις 11 το βράδυ, ομολογουμένως μια ώρα πολύ αργά για μένα και το τελείωσα μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πιστέψτε με, το διάβασα σε χρόνο που ήταν πολύ λίγος για μένα. Και εκεί κατάλαβα πως αν γινόταν ταινία, θα ήταν τόσο καλή, όσο το σενάριο, που μόλις είχα διαβάσει.

Αυτή η υπόγεια χαρά που διαπερνούσε την ιστορία και το πάθος που κρυβόταν σε κάθε σελίδα, ίσως να είναι και εκείνα τα στοιχεία που έκαναν την ταινία να φαίνεται εύκολη, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου. Είχε μια φιλοδοξία «στριμωγμένη» κάπου ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που δημιουργεί το μεταξύ τους bonding και στην περιπέτεια ενός τέτοιου ταξιδιού. Όλοι μας έχουμε δει και αγαπήσει ταινίες με road trips, πολλές από αυτές με άνδρες ήρωες που απλά θέλουν να «γίνουν λιώμα». Και κάπου εκεί κατάλαβα, ότι συνδέοντας αυτά τα στοιχεία, στο «Έλα Όπως Είσαι», θα γινόταν κάτι τελείως διαφορετικό, θα έφτανε την εμπειρία (τους) σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Είναι ένα ταξίδι για ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο, αλλά δείχνουν να περνούν καλά εκεί. Προσωπικά, μπόρεσα να μπω κι εγώ σε αυτή τη παρέα, λίγο πολύ όλοι μας νομίζω.

Σαν κοινωνία τείνουμε να αποσεξουαλικοποιούμε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες και αυτή ήταν η κατάλληλη ευκαιρία για να σεξουαλικοποιήσουμε μια αντίστοιχη ομάδα. Όλοι έχουμε στη ζωή μας εμπόδια, ομοίως και ο Scotty, ο Matt και ο Mo, αλλά οι όποιες αναπηρίες τους δεν αποτελούν εμπόδιο να εξερευνήσουν τη ζωή. Και κάπως έτσι, αυτή η εξερεύνηση ήταν που με ώθησε να κάνω την ταινία. Γιατί αυτό το ταξίδι διαθέτει αγώνα και πίστη. Είναι μια ανθρώπινη εμπειρία, η οποία δεν παύει να είναι ξεκαρδιστική.

Σε πρώτο πλάνο, σεβάστηκα ως σκηνοθέτης το πνεύμα της ιστορίας και τους χαρακτήρες. Ήταν για μένα ζωτικό το να έχουμε την κατεύθυνση της κοινότητας των ατόμων με αναπηρίες και την είχαμε απλόχερα. Ήθελα όλο αυτό, όπως θα το κάναμε, να μοιάζει και να είναι αληθινό, σαν τους χαρακτήρες και τα συναισθήματά τους.

Tέλος όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, δεν πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε αμέσως όταν η ταινία τελειώσει, καθώς στα final credits υπάρχει υλικό από τον ακτιβιστή Asta Philpot, που μιλάει σε τηλεοπτική εκπομπή για το πώς η ιστορία του ενέπνευσε την ταινία.

Σενάριο: Erik Linthorst, βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Asta Philpot.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Ενδεχομένως να δούμε την ταινία και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ