Ο Τάσος Ξιαρχό και η Κόνυ Μεταξά είναι οι νικητές του Just The 2 Of Us που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Μετά από 4 μήνες και δεκάδες τραγούδια το νεαρό ζευγάρι κατάφερε να ξεχωρίσει, να πάρει καλές κριτικές και να κερδίσει την αγάπη του κοινού.

ΔΕΙΤΕ το ΒΙΝΤΕΟ: