Αποχώρησαν από το J2US ο Μάριος Πρίαμος και ο Γιώργος Λιβάνης- ΒΙΝΤΕΟ

Ανατρεπτικό, απολαυστικό και εντελώς απρόβλεπτο ήταν το J2US το βράδυ του Σαββάτου. Κόντρα στα προγνωστικά, από το Just The 2 Of Us αποχώρησαν ο Μάριος Πρίαμος και ο Γιώργος Λιβάνης, ενώ συνεχίζουν ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Χαρά Βέρρα, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, η Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιαρχό, ο Άρης Μακρής και η Έρρικα Πρεζεράκου, ο Κώστας Καραφώτης και η Βίκυ Χατζηβασιλείου

Στην τελική ευθεία για το πολυαναμενόμενο φινάλε, στον προημιτελικό, τα 6 ζευγάρια προσπάθησαν να δώσουν το 100% τους και να πάρουν το εισιτήριο για τον ημιτελικό!

Τραγούδι, χορός, αλλά και πειράγματα που οδήγησαν σε απολαυστικές ατάκες, ρεσιτάλ… ερμηνείας, 10άρια από τους κριτές. Όλα τα είχε η βραδιά και στο τέλος μια αποχώρηση που δεν περίμεναν πολλοί.