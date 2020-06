Την Παρασκευή ο opening του Art Project "Against All Odds" στη γκαλερί Cube

Ο καλοκαιρινός επίλογος, φέτος, για την Γκαλερί Cube, θα είναι το project Against All Odds. Ο τίτλος του εικαστικού project, σε μία ελεύθερη απόδοση σημαίνει “ενάντια στις πιθανότητες” και έχει άμεση σχέση με την παγκόσμια πανδημία και το πως η τέχνη καταφέρνει να επιβιώνει και να ανθίζει ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Η πλειοψηφία των έργων, που συμμετέχουν στο project, έχει δημιουργηθεί στην περίοδο του εγκλεισμού, με αποτέλεσμα να έχει καταγραφεί σε αυτά, όλο το συναισθηματικό φορτίο που έφεραν εκείνη την περιοδο οι δημιουργοί τους.

KING CLAUDIUS Give them the foils, young Osric. Cousin Hamlet, You know the wager?

HAMLET Very well, my lord Your grace hath laid the odds o' the weaker side.

KING CLAUDIUS I do not fear it; I have seen you both: But since he is better'd, we have therefore odds.

Η έκφραση Against All Odds, όπως ακριβώς έχει φθάσει, σαν σημασία, μέχρι τις μέρες μας, αποδίδεται στον William Shakespeare και στον τρόπο που τη χρησιμοποίησε στον Hamlet, πολύ πριν αναπτυχθεί η Θεωρία των Πιθανοτήτων, όπως βλέπουμε στον παραπάνω διάλογο μεταξύ των ηρώων του.

Η τέχνη, όπως ομόφωνα δέχονται οι άνθρωποί της, είναι αυτή που πλήττεται πρώτη και ανακάμπτει τελευταία σε περιόδους κρίσης. Πόσο μάλλον μέσα από μία μεγάλη κοινωνική και οικονομική κρίση που αναμένεται, μετά από μία παγκόσμια πανδημία με άγνωστη ημερομηνία λήξης. Υπήρξε μία μεγαλη περίοδος εγκλεισμού, την οποία κλήθήκαμε όλοι να διαχειριστούμε, με τον δικό του τρόπο ο καθένας.

Χώροι τέχνης, όπως τα μουσεία, οι πινακοθήκες και οι γκαλερί, αναγκάστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, να αναστείλουν τη λειτουργία τους και να αναβάλλουν προγραμματισμένες εκθέσεις, για χρονικό διάστημα του οποίου όχι μόνο δεν γνώριζαν τη διάρκεια, αλλά ούτε καν, το αν και πότε θα υπάρξει επιστροφή σε οποιαδήποτε μορφή κανονικότητας. Οι καλλιτέχνες από τη δική τους πλευρά, αν και η αποστασιοποίηση κάποιες φορές λειτουργεί βοηθητικά στο έργο τους, κλήθηκαν να διαχειριστούν την τέχνη τους μέσα από την επιβεβλημένη κοινωνική αποστασιοποίηση. Η τέχνη επανέρχεται πια, σε μία καινούρια “κανονικότητα” και η επιθυμία όλων μας, είναι όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ανοίξει καινούριους δρόμους ... Against All Odds.

Συμμετέχουν: Bleeps, Brendan Kelly, Μανώλης Αναστασάκος, Μπέτυ Βακάλη, Νίκος Γιαβρόπουλος, Ιορδάνης Καλημεράκης, Βασίλης Καρακατσάνης, Χρήστος Κουτσούκης, Μάκης Κυριακόπουλος, Σοφία Κυριακού, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Λούλα Λεβέντη, Φάνης Λογοθέτης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Ελεάννα Μαρτίνου, Αριστέα Παναγιωτακοπούλου, Βασιλική Πανταζή, Γεύσω Παπαδάκη, Βιβή Παπαδημητρίου, Αντώνης Παπαδόπουλος, Ξενοφών Παπαευθυμίου, Διονύσης Παππάς, Κωνσταντίνος Πάτσης, Βούλα Φερεντίνου.

Διάρκεια art project: 26 Ιουνίου – 5 Σεπτεμβρίου 2020