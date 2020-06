J2US: Αποχώρησε με δάκρυα ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης

Τον καλύτερο τους εαυτό για να κρατήσουν τη θέση τους και να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτές, έδωσαν οι διαγωνιζόμενοι του Just The 2 Of Us, που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου από το Open.

Ωστόσο, ένα από τα 9 ζευγάρια του σόου, έπρεπε να αποχωρήσει.

Τελικά, το ζευγάρι που αποχώρησε ήταν ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης με την Κρυσταλλία, οι οποίοι τραγούδησαν Ικαριώτικο. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο ηθοποιός δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνηση του στα τελευταία λεπτά στη σκηνή!