Πώς διατηρείσαι νέος Μπραντ Πιτ; «Καταρχήν μακριά από το αλκοόλ…»

Αεροβική, βάρη, λάστιχα και γιόγκα

Ο γενικός κανόνας που ακολουθεί ο διάσημος ηθοποιός, βασίζεται σε μια ώρα τρέξιμο και 20 λεπτά ασκήσεων με βάρη και λάστιχα. «Μια φορά το πρωί και μια φορά το απόγευμα», λέει ο Brad Pitt, και προσθέτει: «Τρεις φορές τη βδομάδα ανεβαίνω σε ένα ελλειπτικό μηχάνημα επί μισή ώρα, με σκοπό να διατηρώ την αντοχή μου ακόμη πιο νεανική, και τις αρθρώσεις των ισχίων και των γονάτων μου άκρως λειτουργικές». Επιπλέον, τρεις μήνες πριν τα γυρίσματα του Once Upon A Time In Hollywood εξασκήθηκε λίγο πιο εντατικά σε κινήσεις γιόγκα, με σκοπό να βελτιώσει κατακόρυφα την ευλυγισία του σώματός του, παράλληλα με σταθερότερο έλεγχο των αναπνοών και καλύτερη εικόνα του πυρήνα και των κοιλιακών του.

Τί τρως Μπραντ;

Μόνο άπαχες πρωτεΐνες: Κοτόπουλο, γαλοπούλα, τόνος και κάθε άλλου είδους ψαριού είναι το κλασικό καθημερινό μενού του ηθοποιού εδώ και πολλά χρόνια. «Η πρωτεΐνη είναι απολύτως απαραίτητη για κάθε άτομο που θέλει να δημιουργήσει περισσότερο μυϊκό όγκο διασπώντας το περιττό λίπος σε όλο το σώμα, κυρίως μετά από μια συστηματική προπόνηση».