Το συγκινητικό μήνυμα και η φωτογραφία της Τζένης Μπαλατσινού με τη μητέρα της

Πέρασαν δύσκολα αυτοί οι 7 μήνες.. Η υπομονή , η θετική σου σκέψη και η πίστη ότι θα είμαστε πάλι όλοι μαζί σε έκαναν να τα καταφέρεις! Σε αγαπώ & σε ευχαριστώ μαμά !