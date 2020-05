Το βραβευμένο φιλμ του Βασίλη Κεκάτου στο δωρεάν on line Φεστιβάλ "We Are One"

Εικοσιένα (21) Φεστιβάλ Κινηματογράφου απ’ όλο τον κόσμο ανακοίνωσαν πριν λίγο καιρό το «We Are One: A Global Film Festival», την πρώτη του είδους δωρεάν ψηφιακή διοργάνωση. Το 10ημερο Φεστιβάλ οργανώνεται από την Tribeca Enterprises και το YouTube και περιλαμβάνει πρόγραμμα ταινιών και όχι μόνο από το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF) καθώς επίσης και από τα Φεστιβάλ των Καννών, του Σάντανς στη Γιούτα και της Βενετίας.

Μεταξύ των σημαντικών στιγμών όπως αναφέρει το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων θα είναι η ψηφιακή παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Crazy World» σε σκηνοθεσία IGG Nabwana από την Ουγκάντα, η οποία εντυπωσίασε το κοινό στο πρόγραμμα Midnight Madness του Φεστιβάλ του Τορόντο 2019 καθώς και η διαδικτυακή πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Ricky Powell: The Individualist» με τη Νατάσα Λιόν και τον LL Cool J, η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Motorcycle Drive By» των Third Eye Blind και συζητήσεις με τον σπουδαίο σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα, τον Στίβεν Σόντενμπεργκ, τον Σονγκ Κανγκ-χο, τον Μπονγκ Τζουν-χο του τιμημένου με Όσκαρ φιλμ «Παράσιτα» και τον Τσάκι Τσαν.

Όταν ακόμα η καραντίνα ήταν κομμάτι της καθημερινότητάς μας και η κινηματογραφική κοινότητα έψαχνε ακόμα τους τρόπος για να αντιδράσει στην πανδημία, ανακοινώθηκε το παγκόσμιο Φεστιβάλ We Are One. Μια δωρεάν διαδικτυακή διοργάνωση με «έδρα» το YouTube, της οποίας το πρόγραμμα θα αποτελούνταν από ταινίες και υλικό των μεγαλύτερων κινηματογραφικών θεσμών του κόσμου, από το Σάντανς μέχρι τις Κάννες. Η ιστορική αυτή σινεφίλ πρωτοβουλία είναι έτοιμη να σηκώσει online αυλαία στις 29/5/2020 και οι προβολές θα κρατήσουν έως την Κυριακή 7/6.

Το πλήρες πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, στο επίσημο σάιτ του Φεστιβάλ ενώ όπως έγραψε και το σάιτ του περιοδικού Αθηνόραμα, το «We Are One: A Global Film Festival» έχει και ελληνικό ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, στο «We Are One» θα προβληθούν συνολικά 4 ταινίες μικρού μήκους Ελλήνων δημιουργών. Ξεχωρίζει το βραβευμένο με Χρυσό Φοίνικα φιλμ «Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό και Εμάς» του ταλαντούχου Κεφαλονίτη σκηνοθέτη Βασίλη Κεκάτου, όπως επίσης η ταινία που βραβεύτηκε ως καλύτερη μικρού μήκους από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το «Electric Swan - Ηλεκτρικός Κύκνος» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Ακόμα, υπάρχει το «Route-3» του Θανάση Νεοφώτιστου, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, όπως επίσης το «24 Frames Per Century» της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη («Attenberg», «Chevalier») που γυρίστηκε στο πλαίσιο του πρότζεκτ «Venezia 70 – Future Reloaded» του Φεστιβάλ Βενετίας.

Στο «We Are One» βρίσκονται δεκάδες μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκουν σε ταλαντούχους εν πολλοίς ανεξερεύνητους δημιουργούς. Όπως για παράδειγμα το αινιγματικό διάρκειας 15 λεπτών ντοκιμαντέρ «Atlantiques» της Μάτι Ντιόπ, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για το εξαιρετικό μεγάλου μήκους ντεμπούτο της «Atlantique». Επιπλέον, στην πλατφόρμα βρίσκεται το «Bridges of Sarajevo», ένα συλλογικό φιλμ για τα 100 χρόνια από το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τη συμμετοχή βραβευμένων δημιουργών όπως οι Ζαν-Λικ Γκοντάρ, Σεργκέι Λόζνιτσα, Κρίστι Πούιου και Ούρσουλα Μέγιερ. Για τους φαν της ska και της ρέγκε μουσικής, υπάρχει το ντοκιμαντέρ «Rudeboy: The Story of Trojan Records» (Νίκολας Τζακ Ντέιβις), ένα αυτόματο must-see, ενώ όσοι προτιμούν σινεφίλ ταινίες ας έχουν υπόψη το «Ticket of No Return» της Ουλρίκε Ότινγκερ, μιας από τις πιο τολμηρές εκπροσώπους του γερμανικού σινεμά των ‘70s, όπως σημειώνει το «Αθηνόραμα».

Το πρόγραμμα του «We Are One: A Global Film Festival», που συνεπιμελήθηκε η ομάδα των Φεστιβάλ απ’ όλο τον κόσμο, εκπροσωπεί 35 συνολικά χώρες συμπεριλαμβάνει 23 αφηγηματικές ταινίες και 8 ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, 57 αφηγηματικές ταινίες και 15 ντοκιμαντέρ μικρού μήκους καθώς και 15 συζητήσεις, 5 προγράμματα εικονικής πραγματικότητας και μουσικές ερμηνείες.

Τα δημοφιλέστερα ονόματα συγκεντρώνονται στο τμήμα των ανοιχτών συζητήσεων που έχουν γίνει κατά καιρούς σε Φεστιβάλ και πρόκειται να προβληθούν μέσω της πλατφόρμας. Όπως προείπαμε θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση – συνάντηση του Φράνσις Φορντ Κόπολα με τον Στίβεν Σόντερμπεργκ του «Traffic», του «Ocean’s 11» και του «Σεξ, ψέματα και βιντεοταινίες», οι οποίοι μιλούν για το αριστούργημα του Κόπολα «Αποκάλυψη Τώρα» που γυρίστηκε εν μέσω πολλών περιπετειών το 1979. Ακόμα ο Μεξικανός βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάντρο Γκονζάλες Ιναρίτου εμφανίζεται σε μία συζήτηση, τετ-α-τετ με τη εικαστικό Μαρίνα Αμπράμοβιτς και ο επίσης τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ανγκ Λι με τον Χιροκάζου Κορεέντα να αναστοχάζονται την κατάσταση του σύγχρονου κινηματογράφου.

Τέλος όπως και οι ίδιοι οι διοργανωτές του We Are One υπογράμμισαν, σε καμία περίπτωση αυτή η πρωτοβουλία δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη φυσική διεξαγωγή των Φεστιβάλ στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά αντίθετα σκοπός είναι να αναδείξει το έργο τους. Σε κάθε προβολή στο YouTube θα υπάρχει δυνατότητα συνδρομής δωρεών για την ενίσχυση του έργου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και άλλων αντίστοιχων θεσμών που μάχονται ενάντια στον κορωνοϊό και την υγειονομική κρίση που ταλανίζει τον πλανήτη τους τελευταίους 3-4 μήνες.