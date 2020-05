Αρχές Ιουλίου θα δούμε στα Ελληνικά θερινά σινεμά τον Τομ Χανκς με το "Ένας Υπέροχος Γείτονας"

Στις 2 Ιουλίου 2020 θα κάνει πρεμιέρα στις θερινές κινηματογραφικές αίθουσες το κοινωνικό, βιογραφικό φιλμ «Ένας Υπέροχος Γείτονας – A Beautiful Day in the Neighboorhood» σε σκηνοθεσία της Marielle Heller με τους Tom Hanks, Matthew Rhys, Susan Kelechi Watson και Chris Cooper. Το φιλμ που στις ΗΠΑ παίχθηκε στα τέλη του 2019 με επιτυχία θα προβληθεί στα σινεμά της χώρας μας σε διανομή της Feelgood.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Tom Hanks (για τα φιλμ «Φιλαδέλφεια» και «Φόρεστ Γκαμπ») πρωταγωνιστεί σε αυτή την συγκινητική βιογραφική ταινία και υποδύεται τον Mister Rogers (τον Φρεντ Ρότζερς), τον χαρισματικό και θρυλικό τηλεοπτικό παρουσιαστή του μακροβιότερου παιδικού προγράμματος της Αμερικής, που έκλεψε τις καρδιές μικρών και μεγάλων για πάνω από τριάντα χρόνια. Ο Ρότζερς έζησε από το 1928 έως το 2003.

Το διαχρονικό μήνυμα της ταινίας για τη δύναμη της ευγένειας που επιβάλλεται θριαμβευτικά στον κυνισμό, βασίζεται στην αληθινή ιστορία της φιλίας ανάμεσα στον διάσημο παρουσιαστή και έναν επιφυλακτικό δημοσιογράφο (τον οποίο και ερμηνεύει ο βραβευμένος με Emmy, Matthew Rhys), που αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο για το φαινόμενο Mister Rogers.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η ταλαντούχα Marielle Heller (Can You Ever Forgive Me?) ενώ το σενάριο αντλεί έμπνευση από το άρθρο του δημοσιογράφου Tom Junod με τίτλο «Can You Say...Hero?» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Esquire τον Νοέμβριο του 1998.

Το «A Beautiful Day in the Neighborhood» έλαβε πολύ καλές κριτικές (96% στο rotten tomatoes) και το σενάριο συνυπογράφουν οι Micah Fitzerman-Blue και Noah Harpster.

Η ταινία είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια της πρεμιέρα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο στις 7 Σεπτεμβρίου 2019 και κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ από την Sony Pictures Releasing. Να προσθέσουμε πως ο Tom Hanks προτάθηκε για το ρόλο του Φρεντ Ρότζερς για το Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου ενώ προτάθηκε και στις Χρυσές Σφαίρες, στα βραβεία Critics' Choice, στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών - Screen Actors Guild και στα BAFTA.