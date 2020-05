Ένταση και συλλήψεις για take away ποτά και στη Λάρισα

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τρίτης (05-05-2020) σε κεντρικούς πεζόδρομους της Λάρισας, όταν καταστηματάρχες γνωστών καφέ-μπαρ που λειτουργούν στο πλαίσιο του take away και ιδιοκτήτης κάβας, κατέληξαν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης, λόγω του απίστευτου συνωστισμού που καταγράφηκε στα καταστήματά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις καταστηματάρχες σε κεντρικούς πεζοδρόμους της πόλης παρά τις αυστηρές συστάσεις για την αποφυγή συνωστισμού λειτουργώντας υπηρεσία take away συγκέντρωσαν δεκάδες Λαρισαίους, με τις Aρχές να προχωρούν σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Θυμίζουμε πως ανάλογες περιπτώσεις καταγράφηκαν και στον γειτονικό Βόλο, προκαλώντας την έκρηξη του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά, ο οποίος ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι οι υπηρεσίες take away προσφέρουν μόνο καφέ και όχι αλκοόλ, με τους πελάτες να υποχρεούνται να παραλάβουν την παραγγελία τους και να εγκαταλείψουν τον χώρο, κάτι που δεν συνέβη στις παραπάνω περιπτώσεις με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

