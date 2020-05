Οργή Χαρδαλιά για "πάρτι με δήθεν take-away ποτά"! - ΒΙΝΤΕΟ

Έξαλλος εμφανίστηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλίας, καθώς στο πλαίσιο της καθημερινής απογευματινής ενημέρωσης, έκανε λόγο για "μαγαζιά κυρίως στην επαρχία, τα οποία έχουν στη διαπασών τη μουσική και σερβίρουν ποτά σε πλαστικά ποτήρια δήθεν take-away σε πελάτες οι οποίοι συνωστίζονται κατά δεκάδες έξω από αυτά"!

Όπως επεσήμανε, οι μηχανισμοί του κράτους θα ρίξουν το βάρος τους σε αυτό τον τομέα στο προσεχές διάστημα και δεν απέκλεισε την λήψη περισσότερων μέτρων. Σημείωσε -σε ιδιαίτερα αυστηρό ύφος- πως «το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτυ και συγχρωτισμός απαγορεύονται»..

Υπενθύμισε δε τα αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες, επισημαίνοντας πως για καταστηματάρχες προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.