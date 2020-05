ΔΕΙΤΕ το «πάρτι» με τα δήθεν take away ποτά που εξόργισε τον Χαρδαλιά

Στον Βόλο λοιπόν παρατηρήθηκε το αδιαχώρητο το βράδυ της Δευτέρας, στα στενά της συνοικίας των Παλαιών, με γνωστό μαγαζί της πόλης να φτιάχνει κοκτέιλ σε… take away μορφή.

Απίστευτες καταστάσεις στον Βόλο την πρώτη μέρα λήξης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, με εκατοντάδες νέους ανθρώπους να συγκεντρώνονται σε καφέ-μπαρ της πόλης το οποίο εμπνεύστηκε τον ανύπαρκτο νομικά όρο take away ποτό προκειμένου να παρακάμψει τους υφιστάμενους περιορισμούς.

Οι εικόνες αυτές εξόργισαν τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας ο οποίος στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων, σήμερα Τρίτη, σχολίασε τα όσα συνέβησαν στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς εμφανίστηκε οργισμένος το απόγευμα της Τρίτης, 05.05.2020, στην καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορωνοϊό, στην οποία ανακοινώθηκαν 10 νέα κρούσματα, αλλά κανένας νέος θάνατος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Χαρδαλιάς κατέστησε σαφές σε ό,τι αναφορά τη χθεσινή πρώτη ημέρα της δεύτερης φάσης πως «η εικόνα κάφε-μπαρ στις 11 το βράδυ σε διάφορες πόλεις και ειδικά στην περιφέρεια να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν δήθεν take away ποτά με τους πελάτες στοιβαγμένους όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας… Take away σε ποτά από τα καφέ ή τα κάφε-μπαρ δεν επιτρέπεται. Όπως δεν επιτρέπεται στα καταστήματα αυτά να παίζουν μουσική στη διαπασών», είπε χαρακτηριστικά.