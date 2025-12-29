Στο μπλόκο των αγροτών της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού

Η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών Μαρία Καρυστιανού επισκέφθηκε το μπλόκο της Νίκαιας όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, δηλώνοντας την συμπαραστάση της, στον δίκαιο αγώνα τους.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει η Τυρναβίτικη Ροή, ευχαρίστησε το αγροτικό κίνημα, που βρίσκεται δίπλα στο κίνημα των Τεμπών και μαζί απαιτούν την δικαίωση για την τραγωδία.

Από τη πλευρά του, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, Κώστας Μητροδήμος, τόνισε στην κυρία Καρυστιανού πως το αγροτικό κίνημα πάντα θα βρίσκεται δίπλα στους συγγενείς και τις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη, κάτι που απέδειξε και με το άνοιγμα όλων των μπλόκων για να περάσουν οι γονείς και να κατευθυνθούν στα δικαστήρια της Λάρισας, στην έναρξη της δίκης πριν λίγες ημέρες.

Ο κ. Μητροδήμος είπε ακόμη πως ο αγώνας για δικαιοσύνη είναι πάνω από όλους τους υπόλοιπους αγώνες του ελληνικού λαού και πως με ενότητα και αλληλεγγύη, η δικαίωση είναι πολύ κοντά.

Τέλος η Μαρία Καρυστιανού επισήμανε στους αγρότες πως ό,τι χρειαστούν και μπορεί ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων να βοηθήσει θα το πράξει άμεσα και θα είναι δίπλα στο αγροτικό κίνημα.

«Πίσω εμείς δεν μάθαμε να κάνουμε ποτέ. Και από τη δική μας τη πλευρά, ότι ώρα και να ζητήσει ο Σύλλογος και οι οικογένειες το οτιδήποτε για να το στηρίξουμε, θα είμαστε εκεί και από τη πλευρά μας», απάντησε ο κ. Μητροδήμος.