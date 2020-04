Όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη πόζαρε αλά Μέριλιν Μονρόε

View this post on Instagram

Η Αλίκη αλά Μέριλιν Μονρόε σε μια υπέροχη αφίσα την οποία οι θαυμαστές της είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν στο θέατρο "Αλίκη" από την παράσταση "Το γλυκό πουλί της νιότης" που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία την περίοδο 1990-91.