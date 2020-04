55α γενέθλια για την "Μελωδία της Ευτυχίας"

Την 1η Απριλίου του 1965 οι κινηματογραφόφιλοι είδαν για πρώτη φορά την ταινία που αναδείχθηκε σε ένα από τα σπουδαία κινηματογραφικά μιούζικαλ όλων των εποχών, το «The Sound of Music» (Η Μελωδία της Ευτυχίας).

Για τον εορτασμό της 55ης επετείου της ταινίας, η IMDb (διαδικτυακή βάση δεδομένων με πληροφορίες για ηθοποιούς, κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικά προγράμματα) κυκλοφόρησε ένα βίντεο με ένα ποτ πουρί σημαντικών τραγουδιών της ταινίας, όπως τα «Do-Re-Mi», «My Favorite Things» και το τραγούδι τίτλων με την πρωταγωνίστρια Τζούλι Άντριους να διακηρύσσει «The hills are alive… with the sound of music…».

Επιπλέον η IMDb προσφέρει παιχνίδια γνώσεων, αστεία και αποσπάσματα από την αγαπημένη ταινία, η οποία συγκέντρωσε πέντε Όσκαρ και παραμένει διαχρονική επιτυχία που ανακαλύπτεται από γενιά σε γενιά.

Η εκ των έσω ιστορία του θρυλικού μιούζικαλ, αποκαλύπτεται από τους ηθοποιούς που πρωταγωνίστησαν ως τα επτά παιδιά της οικογένειας Φον Τραπ στο λεύκωμα «The Sound of Music Family Scrapbook».

Μέσα από ανέκδοτα, φωτογραφίες που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ ξανά, επικαιροποιημένες πληροφορίες, προσωπικά αναμνηστικά και αφιερώματα σε συντελεστές της ταινίας δεν είναι πλέον εν ζωή, το βιβλίο που κυκλοφορεί με αφορμή την 55η επέτειο από την πρώτη προβολή του μιούζικαλ και δίνει απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις που έθεταν οι θαυμαστές εδώ και πολλά χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ