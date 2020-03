Το τρέιλερ του νέου, 4ου κύκλου του περίφημου «La Casa De Papel» είναι γεγονός -ΔΕΙΤΕ ΤΟ

To “La Casa de Papel” έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο και όπως έγινε γνωστό, κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας σεζόν της περίφημης σειράς που έχει αποκτήσει πολλούς φανατικούς ανά τον κόσμο αλλά και στη χώρα μας και στην Πάτρα. Η πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου είναι προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2020.

Πιο συγκεκριμένα η καινούργια σεζόν της δημοφιλούς Ισπανικής σειράς που παρακολουθούν εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 3 Απριλίου.

Το «La Casa De Papel» προβλήθηκε αρχικά στο ισπανικό δίκτυο Antena 3 τον Μάιο του 2017 και στη συνέχεια η πλατφόρμα του Netflix απέκτησε τα δικαιώματά της σειράς τον Δεκέμβριο του 2017 και 1 χρόνο αργότερα έφτασε το «La Casa De Papel» να κερδίσει το βραβείο Emmy καλύτερης δραματικής σειράς για το 2018.

Η υπόθεση παρακολουθεί την ιστορία 8 ληστών που κλείνονται στο Νομισματοκοπείο της Μαδρίτης κρατώντας ομήρους το προσωπικό και μια ομάδα επισκεπτών μαθητών με σκοπό να παραμείνουν για έντεκα μέρες, ώστε να τυπώσουν 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ληστές φορούν κόκκινες στολές και μάσκες με το πρόσωπο του Σαλβαντόρ Νταλί και φέρουν τα ονόματα πόλεων για ψευδώνυμα: Βερολίνο, Ελσίνκι, Τόκιο, Μόσχα, Ναϊρόμπι, Όσλο, Ντένβερ και Ρίο.

Η ισπανική τηλεοπτική σειρά «La Casa De Papel» που αρχικά προβλήθηκε από τις 2 Μαΐου έως τις 23 Νοεμβρίου του 2017 στο ισπανικό κανάλι Antena 3 με συνολικά 15 επεισόδια κατάφερε μέσω της προβολής της στο Νetflix να γίνει η πιο δημοφιλής μη αγγλόφωνη σειρά στην ιστορία της πλατφόρμας του Netflix μέχρι στιγμής ενώ εμφανίζεται στην 199η θέση ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς σειρές στις προτιμήσεις του κοινού στο IMDb με ανοδική τάση. Όπως διαβάσαμε το Netflix, μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς, αποφάσισε να δημιουργήσει και 2ο κύκλο χωρισμένο σε δύο μέρη, όπως και ο πρώτος. Έτσι, στις 19 Ιουλίου του 2019 έκανε πρεμιέρα στη διαδικτυακή υπηρεσία Netflix ο 3ος κύκλος της σειράς, ξεκινώντας από το πρώτο μέρος. Όσο για τον πολυαναμενόμενο 4ο κύκλο, είναι γεγονός και θ’ αρχίσει να προβάλλεται στις 3 Απριλίου 2020.

Εκτός από το τραγούδι των τίτλων My life is going on, που τραγουδάει η Cecilia Krull, συχνά ακούγεται κατά τη διάρκεια πολλών σκηνών της σειράς, το τραγούδι-ύμνος της ιταλικής Αντίστασης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο Bella ciao.

Στη σειρά παίζουν οι Άλβαρο Μόρτε, Ούρσουλα Κορμπερό, Έσθερ Ασίμπο, Ιτσιάρ Ιτούνιο και Μιγκέλ Εράν.