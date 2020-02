Η "Emma" της Τζέιν Όστεν σε μία νέα ταινία με την ανερχόμενη Άνια Τέιλορ-Τζόι

Aπό την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 ξεκινά να προβάλλεται στην Ελλάδα η ταινία “Εmma” που περιγράφει την τρυφερή, αστεία και όμορφη ιστορία του κλασικού βιβλίου της Τζέιν Όστεν, σε μια νέα, μοντέρνα προσαρμογή, σκηνοθετημένη από την Ότομ Ντε Γουάιλντ (πετυχημένη φωτογράφος πολλών μουσικών - Elliott Smith, The White Stripes, Fiona Apple, Beck- και σκηνοθέτης φανταστικών video clip - Death Cab for Cutie, Ryan Adams, Sonic Youth, Florence and the Machine).

Γοητευτική, έξυπνη και πλούσια, η Έμμα είναι μια ανήσυχη «βασίλισσα» χωρίς ανταγωνισμό σε μια μικρή, σχεδόν βαρετή πόλη, με αγαπημένο της χόμπι να ενορχηστρώνει τους γάμους και τους έρωτες των άλλων. Ο δρόμος της ηρωίδας προς την ωρίμανση και την ευτυχία θα είναι δύσκολος , αστείος και άκρως απολαυστικός. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει αυτή η κινηματογραφική προσαρμογή, ενώ ταυτόχρονα κρατάει την κριτική στην αστική τάξη, τις λεπτές συμβάσεις των ρομαντικών σχέσεων και τους περιοριστικούς συμβιβασμούς της καλής κοινωνίας.

Πρωταγωνιστούν οι Άνια Τέιλορ-Τζόι, Τζόνι Φλιν, Μπιλ Νάι, Μία Γκοθ, Μιράντα Χαρτ, Τζος Ο’ Κόνορ, Κάλουμ Τέρνερ, Ρούπερτ Γκρέιβς, Τζέμα Γουίλαν, Άμπερ Άντερσον, Τάνια Ρέινολντς, Κόνορ Σουίντελς.

Ελάχιστοι είναι οι συγγραφείς που έχουν δει τα βιβλία τους να αντέχουν τόσο πολύ στο χρόνο και να διασκευάζονται σε βάθος χρόνου για πολλές γενιές, διατηρώντας τη δύναμη και την φρεσκάδα τους. Η Τζέιν Όστεν παραμένει μια από τις πιο διαχρονικές φωνές της παγκόσμιας λογοτεχνίας και τα έργα της έχουν τη δύναμη να συγκινούν μέχρι σήμερα. Το «Εmma» δημοσιεύτηκε το 1815, και ήταν το 4ο βιβλίο της Όστεν κι ενώ η ίδια είχε ήδη γράψει το περίφημο και πολυδιαβασμένο «Λογική και Ευαισθησία - Sense and Sensibility» αλλά και το πολύ αγαπημένο «Περηφάνια και Προκατάληψη - Pride and Prejudice». Πολλοί θεωρούν ότι το «Εmma» είναι το αριστούργημά της. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει μια ηρωίδα, η οποία μπορεί να έχει καλές προθέσεις, αλλά ταυτόχρονα να είναι τόσο προβληματική στη συμπεριφορά της, να φέρεται τόσο αλαζονικά και να μην αντιλαμβάνεται τα ελαττώματά της είναι απερίγραπτος. Ο δρόμος της ηρωίδας προς την ταπεινότητα, την ωρίμανση και την ευτυχία, θα είναι δύσκολος , πολύ αστείος και άκρως απολαυστικός. Αυτό ακριβώς αποτυπώνει αυτή η κινηματογραφική προσαρμογή, ενώ ταυτόχρονα κρατάει τις κοινωνικές παρατηρήσεις, την κριτική στην αστική τάξη, τις λεπτές συμβάσεις των ρομαντικών σχέσεων και τους περιοριστικούς συμβιβασμούς της καλής κοινωνίας.

Επίσης αρκετοί θυμούνται ακόμη την Αλίσια Σίλβερστόουν, στη μεγάλη νεανική επιτυχία του 1995, με τίτλο «Clueless» που ήταν μια ελεύθερη διασκευή της «Emma» και έκανε με θριαμβευτικό τρόπο γνωστή την Τζέιν Όστεν, σε μια νέα γενιά θεατών. Την ίδια περίπου εποχή, η Γκουίνεθ Πάλτροου απογείωσε την καριέρα της και κατέκτησε τον κινηματογραφικό κόσμο χάρη στον ρόλο της «Emma» στην μεγάλη επιτυχία του 1996, με συμπρωταγωνιστή της τον επίσης ανερχόμενο τότε Γιούαν ΜακΓκρέγκορ.

Φέτος η πρόκληση για την αναβίωση και την αποθέωση της ηρωίδας έφτασε στην Άνια Τέιλορ-Τζόι, μία 23χρονη ηθοποιός που διακρίθηκε στα ατμοσφαιρικά θρίλερ «Η Μάγισσα - The Witch» του 2015 και «Διχασμένος – Split» το 2016. Η ανερχόμενη ηθοποιός δοκιμάζεται τώρα στη ρομαντική κωμωδία εποχής και με την ερμηνεία της ισορροπεί ανάμεσα στο πηγαίο χιούμορ, τη νεανική απογοήτευση, την απληστία και τις προκλήσεις της άχαρης ενηλικίωσης.

Το φιλμ που έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες, έχει ξεκινήσει να παίζεται στο εξωτερικό (στις ΗΠΑ σε περιορισμένο για την ώρα κύκλωμα αιθουσών) και οι εισπράξεις της ήδη κοντεύουν τα 9 εκατ. δολάρια. Την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής επιτυχία την κάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο με εισπράξεις άνω των 6 εκατομμυρίων.

*H ταινία σε διανομή από την Tulip θα παίζεται από 27/2 και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ