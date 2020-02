Ο πατρινός καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Εκπρόσωποι μεγάλων fund που διαχειρίζονται εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και έχουν τοποθετηθεί στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν στο Φόρουμ για να συζητήσουν για επενδύσεις ως συμμετέχοντες σε πάνελ, αλλά και στο πλαίσιο των συζητήσεων και στρογγυλών τραπεζιών που διοργανώνονται κάθε χρόνο στους Δελφούς.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων κορυφαίων fund όπως, για παράδειγμα, το oaktree, το macquire, η pimco, η intrum, η bain capital, η triodos, το threshold και η general catalyst θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με όλους τους αρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους των σχετικών θεσμών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την EIB κ.ά. Το παρόν θα δώσουν επίσης όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο και μεγάλα ονόματα, όπως η EOS, η EUROXX και η AXIA.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του Φόρουμ είναι αποτέλεσμα πολύμηνων διεργασιών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ως Συμβούλους Προγράμματος μεταξύ των οποίων η World Bank, η European Bank for Reconstruction and Development, η European Investment Bank, το Chatham House, το Wilson Center, το European Network of Political Foundations, το Global Federation of Competitiveness Councils, το Cass Business School, το Hellenic Observatory και το Imperial College London, ενώ διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα που συνεργάστηκαν είναι: Association of Certified Fraud Examiners, CFA Institute, Endeavor, Entrepreneurs’ Organization, Hanns Seidel Foundation, European Commission-Representation in Greece, International Chamber of Commerce, και Konrad Adenauer Stiftung. Programming partners από την Ελλάδα είναι η Ακαδημία Αθηνών, το Athens Democracy Forum, το Deree – The American College, η διαΝΕΟσις, το ΔΙΚΤΥΟ, η ΕΑΣΕ, το Economia Publishing, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΕΝΑ, η ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, ο ΣΦΕΕ, το ΙΔΙΣ, το MIT Enterprise Forum Greece και το YES Forum.

To Ίδρυμα Ωνάση από φέτος αποτελεί στρατηγικό σύμβουλο προγράμματος και εγκαινιάζεται συνεργασία με το Φόρουμ, στο πρόγραμμα φιλοξενίας φοιτητών Delphi Fellowship Program by Onassis Foundation.

Το Φόρουμ πραγματοποιείται με την ευγενική στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών και με την συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε).

Μπορείτε να δείτε το πλήρες πρόγραμμα, τα ονόματα των ομιλητών, καθώς και πληροφορίες για συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας, www.delphiforum.gr