Όλο σχεδόν το σόι Μητσοτάκη στο Φόρουμ των Δελφών και η επική ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα

Έντονο σχολιασμό έχει προκαλέσει το γεγονός της συμμετοχής εννέα ατόμων από την ευρύτερη οικογένεια του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Φόρουμ των Δελφών. Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά εννεά είναι στον αριθμό αυτοί που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο με τους επιβεβαιωμένους ομιλητές

Κυριάκος Μητσοτάκης (πρωθυπουργός)



Αλεξάνδρα Μητσοτάκη - αδελφή του Κυριάκου Μητσοτάκη (Co-founder & Chair World Human Forum)



Αλεξία Μπακογιάννη – ανιψιά του Κυριάκου Μητσοτάκη (Co-Founder, Chairman and Managing Director, AEA RELATE)



Κώστας Μπακογιάννης – ανιψιός του Κυριάκου Μητσοτάκη (Mayor of Athens)



Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη (Co-founder and Managing Partner at Zeus+Dione)



Σία Κοσιώνη – σύζυγος του ανιψιού του Κυριάκου Μητσοτάκη, Κώστα Μπακογιάννη (Anchorwoman, SKAI TV)



Αντιγόνη Λυμπεράκη – ξαδέλφη του Κυριάκου Μητσοτάκη (Professor of Economics, Panteion University, Athens & General Manager of SolidarityNow)



Πλάτωνας Τηνιός – σύντροφος Αντιγόνης Λυμπεράκη, ξαδελφής του Κυριάκου Μητσοτάκη (Assistant Professor, Department of Statistics and Insurance Science, University of Piraeus)



Κώστας Συνολάκης - βαφτισιμιός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πατέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη (Professor, Natural Hazards Management and Coastal Engineering Natural Hazards,Tsunami and Coastal Engineering Laboratory, Technical University of Crete)