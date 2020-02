Η Μπίλι Αιλις ερμηνεύει το τραγούδι της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ

Η18χρονη Μπίλι Άιλις, η νεότερη καλλιτέχνης που κέρδισε τρόπαια και στις τέσσερις κύριες κατηγορίες (Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης) των Μουσικών Βραβείων Grammy 2020κυκλοφόρησε το τραγούδι για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ, με τίτλο «No Time To Die».

Η 18χρονη τραγουδίστρια είναι το νέο μουσικό-φαινόμενο της Αμερικής. Ηχογραφούσε τα τραγούδια της μαζί με τον αδερφό της Φινέας Ο’ Κόνελ στο δωμάτιό της, στο σπίτι των γονιών τους στο Χάιλαντ Παρκ του Λος Άντζελες.

Η Άιλις πήρε Grammy στις κατηγορίες Καλύτερο Άλμπουμ για το «When We Fall Asleep, Where Do We Go?», Καλύτερο Τραγούδι και Καλύτερη Ηχογράφηση της Χρονιάς για το «Bad Guy», Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης και Καλύτερο Ποπ Άλμπουμ.