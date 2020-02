Σε παγκόσμια πρεμιέρα στις 7ες Νύχτες Τρόμου, το «Asylum: Twisted Horror and Fantasy»

Το 7ο Διεθνές Horrorant Film Festival – Νύχτες Τρόμου ετοιμάζεται για τον ερχόμενο Μάιο και θα επιφυλάξει στο σινεφίλ κοινό σε παγκόσμια Πρεμιέρα το φιλμ «Asylum: Twisted Horror and Fantasy Tales».

Το πρώτο και μεγαλύτερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ τρόμου στην Ελλάδα λοιπόν επιστρέφει!

Τρεις περίπου μήνες απομένουν για την έναρξη του 7ου Horrorant Film Festival Νύχτες Τρόμου και οι προετοιμασίες συνεχίζονται με όλο και υψηλότερους ρυθμούς και το screening δε σταματάει λεπτό ώστε να επιλεγούν οι καλύτερες νέες παραγωγές που θα έρθουν στην Ελλάδα αποκλειστικά για τις «Νύχτες Τρόμου».

Αν και απέχουμε ακόμα αρκετά από την ανακοίνωση της τελικής λίστας ωστόσο όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, οι πρώτες ταινίες έχουν ήδη κλείσει θέση και η πρώτη μεγάλη πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, σε παγκόσμια α’ προβολή, είναι η νέα παραγωγή του πολυβραβευμένου Αργεντίνου σεναριογράφου, σκηνοθέτη και παραγωγού αλλά και πιστού φίλου του Φεστιβάλ, Nicolás Onetti, «Asylum: Twisted Horror and Fantasy Tales».

Το Asylum είναι μια ανθολογία τρόμου, επιστημονικής φαντασίας και μαύρης κωμωδίας βασισμένη σε ιδέα του Michael Kraetzer με τους Guillermo Lockhart και Mauro Croche να γράφουν το σενάριο. Η κεντρική ιστορία ακολουθεί τον Brandon, ένα stand-up comedian που ετοιμάζεται για το τελευταίο του σόου. Οι ιστορίες και τα αστεία του φαίνεται πως βρίσκουν ανταπόκριση στο κοινό, το οποίο δείχνει ενθουσιασμένο. Εκείνη όμως ακριβώς τη στιγμή, ο Brandon συνειδητοποιεί πως αυτές οι ιστορίες έχουν μία πολύ στενή σχέση με το παρελθόν του. Πιο στενή απ’ όσο μπορεί να φανταστεί…

Ο Nicolás Onetti εκτός από τη παραγωγή έχει και την γενική εποπτεία ως creative director, καθοδηγώντας 12 συνολικά σκηνοθέτες ώστε οι ανεξάρτητες μικρές ιστορίες τους να δέσουν αρμονικά.

Τη λίστα των εν λόγω σκηνοθετών απαρτίζουν οι Damien LeVeck (The Cleansing Hour), Kheireddine El-Helou (Drudge), Mat Johns (A Father's Day), Albert Pintó (Malasaña 32) & Caye Casas (Matar a Dios), Alejandro Damiani (M.A.M.O.N.), Denis Walgenwitz & Vincent Paronnaud (Persepolis), Andrew Desmond (The Sonata), Adam O'Brien (Banshee) και Hendryk Witscherkowsky (The Last Show), με τον Carlos Goitia να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία της ιστορίας που δένει όλες τις άλλες μεταξύ τους.

Προβολές ταινιών του 7ου Φεστιβάλ Νύχτες Τρόμου αναμένεται να γίνουν και στην Πάτρα, στο Πάνθεον.