Πρεμιέρα και στην Πάτρα την Πέμπτη για το φιλμ "Αρπακτικά Πτηνά & η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλει Κουίν"

Mαζί με την έξοδο της στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής, ξεκινά να παίζεται και στη χώρα μας, η ταινία “Αρπακτικά Πτηνά και η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλει Κουίν - Birds Of Prey & The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn”.

Το φιλμ σε σκηνοθεσία: Κάθι Γιάν και σενάριο Κριστίνα Χόντσον θα το δούμε από την Πέμπτη 6/2/2020 και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, σε διανομή της Tanweer.

Πρωταγωνιστούν: η Μάργκοτ Ρόμπι που είναι και υποψήφια στα φετινά Όσκαρ για καλύτερο β’ ρόλο για το φιλμ «Βόμβα», και οι Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ, Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ, Ρόζι Περέζ, Ελα Τζέι Μπάσκο, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Κρις Μεσίνα.

Η αξέχαστη Χάρλεϊ Κουίν από την ταινία "Ομάδα Αυτοκτονίας – Suicide Squad" του 2016 σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Άγιερ, αποκτά -επιτέλους- τη δική της συμμορία σε μία έκρυθμη ιστορία από το στόμα της ίδιας, όπως μόνο αυτή ξέρει να διηγείται. Μία πραγματικά φαντασμαγορική, καταιγιστική και εντυπωσιακή περιπέτεια με την υποψήφια για Όσκαρ Μάργκοτ Ρόμπι (του «Εγώ η Τόνια - I, Tonya») να χειραφετείται πανηγυρικά -και αψήφιστα- μαζί με τις Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ (10 Cloverfield Lane), Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ (TV True Blood), Ρόζι Περέζ (Fearless) και την πρωτοεμφανιζόμενη Έλα Τζέι Μπάσκο.

Ο απολαυστικός Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Trainspotting) είναι το αντίπαλο δέος της Χάρλεϊ, η ταλαντούχα Κάθι Γιάν (Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance για το Dead Pigs) ανέλαβε τη σκηνοθεσία και η Κριστίνα Χόντσον (Bumblebee) υπογράφει το παραληρηματικό σενάριο.

Το φικμ βγαίνει εντυπωσιακά σε 4.000 αίθουσες των ΗΠΑ και αναμένεται να εκθρονίσει το «Bad Boys for life» που κράτησε την κορυφή για 3 εβδομάδες.

Σύνοψη

Η έξαλλη ζωή της Χάρλεϊ Κουίν (Μάργκοτ Ρόμπι) εκτροχιάζεται ακόμα περισσότερο μετά τον ιδιαίτερα εκρηκτικό χωρισμό της από τον Τζόκερ. Για πρώτη φορά, είναι απροστάτευτη, με τον κάθε αλήτη της Γκόθαμ να την καταδιώκει.

Εντωμεταξύ, ο αρχιμαφιόζος Ρόμαν Σαϊόνις (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ) έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρει τη νεαρή πορτοφολού Κας (Έλα Τζέι Μπάσκο), που έκλεψε το πολύτιμο διαμάντι του.

Το μονοπάτι της Χάρλεϊ διασταυρώνεται με την Κυνηγό (Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ), την Μπλακ Κανάρι (Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ) και τη Ρενέ Μοντόγια (Ρόζι Περέζ) και το αλλόκοτο επιτελείο δεν έχει επιλογή από το να συνεργαστεί για να εξολοθρεύσει τον Ρόμαν μέσα σε μία θεότρελη, φονική μέρα.

Διάρκεια: 109 λεπτά. Το φημολογούμενο κόστος της ταινίας είναι 97 εκατ. δολάρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ