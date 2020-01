Γιώργος Λάνθιμος- Έμα Στόουν: Κάνουν ταινία στην Ελλάδα

Την έναρξη των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, με την Έμα Στόουν και τον Ντέμιεν Μπονάρ, στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί τη δεύτερη ανάθεση του προγράμματος εικαστικών εγκαταστάσεων The Artist on the Composer, ανακοίνωσαν με δελτίο Τύπου τους η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και ο Οργανισμός ΝΕΟΝ.

Πρόκειται για πρόγραμμα που αποτελεί συμπαραγωγή της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης είχε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν με την Εμα Στόουν στη πολυβραβευμένη ταινία «Η Ευνοούμενη», ενώ η νεαρή σταρ είχε «πρωταγωνιστήσει» και σε φωτογράφιση που είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Λάνθιμος για το W Magazine.

Η παραγωγή υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ταινία θα παρουσιαστεί ως μέρος εικαστικής εγκατάστασης με τη συνοδεία μουσικών συνόλων στις 22, 23, 27 Μαΐου 2020 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ.

Το πρόγραμμα The Artist on the Composer, μια τριετής συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ (www.neon.org.gr) διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη «ζωντανή» εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής.

Οι βασικοί συντελεστές της ταινίας είναι:



Παραγωγή, σενάριο, σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος.



Συμμετέχουν οι ηθοποιοί:



Έμα Στόουν και Ντέμιεν Μπονάρ.



Σκηνικά Άννα Γεωργιάδου Κοστούμια Άγγελος Μέντης Διεύθυνση φωτογραφίας Θοδωρής Μιχόπουλος Μοντάζ Γιώργος Μαυροψαρίδης

Executive producer στην Ελλάδα Ελένη Κοσσυφίδου Executive producer Rebecca Skinner-Superprime Films

Επιμέλεια προγράμματος The Artist on the Composer: Γιώργος Κουμεντάκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ), Ελίνα Κουντούρη (Διευθύντρια ΝΕΟΝ)