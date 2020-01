Εισαγγελία και Ασφάλεια ερευνούν το περιστατικό με τον εξαναγκασμό 7χρονης να γλείψει τουαλέτα

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει το περιστατικό που καταγγέλθηκε στο 17ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο μαθήτρια της 2ας τάξης, εξαναγκάστηκε από συμμαθητές της να γλείψει τουαλέτα στη διάρκεια διαλείμματος.



Για το θέμα έχει ήδη διαταχθεί έρευνα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αλλά και από το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με το συμβάν να έχει προκαλέσει αναστάτωση σε γονείς και μαθητές.

Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, υποβλήθηκε καταγγελία για επίθεση από γονείς σε βάρος εκπαιδευτικών, γονείς ζητούν να καταλογιστούν ευθύνες στους δασκάλους, ενώ η μητέρα του κοριτσιού γνωστοποίησε πως προτίθεται να κινηθεί νομικά, και την ίδια στιγμή η μαθήτρια άλλαξε σχολείο, με δήλωση αλλαγής κατοικίας.



Ενήμερη για το θέμα είναι και η Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης η οποία αναμένεται να καλέσει γονείς, εκπαιδευτικούς και κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες μέσα στις οποίες συνέβη το περιστατικό.



Άλλο πείραγμα, άλλο κοροϊδία, άλλο εκφοβισμός



Για την ανάγκη να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση, από όλες τις πλευρές, κάνει λόγο μιλώντας στο GRTimes.gr, η Αντωνία Τορρένς, εκπαιδευτικός ψυχολόγος, πρόεδρος του Κ.Μ.Ο.Π και εμπνεύστρια και δημιουργός της πλατφόρμας livewithoutbullying.com.



Επισημαίνει πως όλη η κοινότητα που ασχολείται με την εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά, θα πρέπει να ξέρουν να διαχωρίζουν τι είναι πείραγμα, τι είναι κοροϊδία και τι είναι εκφοβισμός, όροι που είναι διαφορετικοί σύμφωνα με την ίδια και εξηγεί:



-Πείραγμα είναι κάτι όπου όλα τα παιδιά γελάνε και γενικά περνάνε καλά.

-Κοροϊδία έχουμε όταν κάποιο παιδί αρχίζει να μην περνάει και πολύ καλά. Δηλαδή ναι μεν γελάει μπροστά στα μάτια των υπολοίπων, αλλά αισθάνεται μέσα του ότι κάτι δεν πάει καλά.

-Ο Εκφοβισμός έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Εάν αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό είναι εκφοβισμός, που δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί πρέπει να γίνει έρευνα). Γίνεται με πρόθεση να βλάψει τον άλλον, δηλαδή δεν είναι ούτε πείραγμα, ούτε κοροϊδία, έχει σαφή πρόθεση να εξευτελίσει, να πονέσει τον άλλον και γίνεται κατ` επανάληψη. Δηλαδή μπορεί να μην έχει γίνει το ίδιο περιστατικό όπως με την τουαλέτα, αλλά μπορεί αυτό το παιδάκι να το έχουν κοροϊδέψει κατ` επανάληψη, να το έχουν σπρώξει, να του έχουν δείξει μια περιφρονητική συμπεριφορά γενικότερα, να το έχουν διαβάλλει σε άλλα παιδιά στο σχολείο.

Όταν λοιπόν υπάρχουν πολλά περιστατικά που δέκτης τους είναι ένα συγκεκριμένο παιδάκι στο σχολείο, τότε έχουμε εκφοβισμό, τονίζει η κα. Τορρένς, προσθέτοντας πως αν δεν ληφθούν μέτρα έγκαιρα, αυτά τα γεγονότα κορυφώνονται και φτάνουμε σε σημεία, όπως το συμβάν που συνέβη με την τουαλέτα.



Η ίδια υπογραμμίζει πως ναι μεν ο εκφοβισμός θέλει επαναλληψιμότητα «κακοποιητικών» συμπεριφορών και σαφή πρόθεση να βλάψεις τον άλλον, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκφοβισμός και ένα μόνο περιστατικό. «Παράδειγμα, αν κάποιος βγει στα social media και στείλει μια σεξιστική φωτογραφία από έναν συμμαθητή του, από ένα παιδί και αυτό είναι εκφοβισμός. Αυτό το παιδί αισθάνεται τόσο ταπεινωμένο και τόσο ντροπιασμένο, που όχι σχολείο δεν θα θέλει να πάει, δεν θα θέλει να βγει από το σπίτι του».



Πολλές οι πιθανότητες να πρόκειται για εκφοβισμό

Κληθείσα να σχολιάσει την πληροφορία πως το κοριτσάκι της Β` τάξης Δημοτικού, δεν ξαναπήγε στο σχολείο της και έχει αλλάξει σχολικό περιβάλλον, η δημιουργός του livewithoutbullying .com εκφράζει την εκτίμηση της πως υπάρχουν πολλές πιθανότητες να πρόκειται όχι για κάποιο «ακραίο περιστατικό» αλλά για εκφοβισμό και μάλιστα για βαρύ περιστατικό εκφοβισμού. «Αυτό σημαίνει ότι το παιδί δεν αντέχει άλλο εκεί. Είναι τέτοια ένδειξη, γιατί όταν κάποια οικογένεια παίρνει αυτήν την απόφαση, σημαίνει ότι έχουν δοκιμαστεί και διάφοροι άλλοι τρόποι που δεν έχουν φέρει κάποιο αίσιο αποτέλεσμα» λέει χαρακτηριστικά.



«Αν αλλάζουμε σχολείο χωρίς να έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό, δίνουμε και ένα κακό παράδειγμα στα μάτια του ίδιου του παιδιού, ότι τα παρατάμε εύκολα και απλά αλλάζουμε περιβάλλον. Πρέπει να φανεί ότι η οικογένεια έχει μια μαχητικότητα απέναντι στο θέμα αυτό και το ίδιο το παιδί. Δηλαδή τι προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα; Εάν όλες αυτές οι προσπάθειες δεν απέδωσαν και έγινε και αναφορά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και δεν υπήρξε θετική ανταπόκριση και το παιδί αισθάνεται καταρρακωμένο, τότε προφανώς θα πρέπει να αλλάξει σχολείο. Είναι και αυτό μια λύση, αλλά όχι η πρώτη λύση, η ενδεδειγμένη επισημαίνει η κα. Τορρένς.



Η εκπαιδευτική ψυχολόγος δηλώνει πως θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει διερεύνηση του περιστατικού, αφού εμπλέκεται πλέον και η αστυνομία και η Περιφερειακή Διεύθυνση και όπως συστήνει η ίδια, όπως και όλοι οι ειδικοί στο θέμα, είναι «όσο γίνεται περισσότερο, έγκαιρη ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονέων».



Στην ερώτηση ποιος φταίει για ένα τέτοιο περιστατικό, η απάντηση απάντηση της κας Τορρένς είναι ότι «φταίμε όλοι, γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε για να συμβεί το γεγονός. Πρέπει στο μέτρο του δυνατού, οι σχολικές κοινότητες να προσπαθούν να λάβουν μέτρα για την πρόληψη. Και αυτά τα μέτρα είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι καλές πρακτικές, η ενεργοποίηση και η συνεργασία όλης της σχολικής κοινότητας, προκειμένου κάτι που βλέπουν να επαναλαμβάνεται, να λαμβάνονται μέτρα από την αρχή αν είναι δυνατόν και όχι να περιμένουν να εξελιχθεί ένα περιστατικό σε τόσο απαράδεκτη μορφή εκφοβισμού για να ενεργοποιηθούν όλοι. Θέλει συσπείρωση δυνάμεων με άλλα λόγια» καταλήγει.



Το πρόγραμμα «Live without Bullying»

Η κα. Αντωνία Τορρένς αναφέρθηκε στη συνέχεια στο «Live without Bullying» το οποίο δεν χρηματοδοτείται από πουθενά, είναι πρόγραμμα που το έχει δημιουργήσει αποκλειστικά το ΚΜΟΠ -Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και διανύει την 4η χρονιά του.



«Έχουμε δημιουργήσει μια πλατφόρμα που είτε μέσω του υπολογιστή, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου τύπου Android, μπορούν παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί να λάβουν δωρεάν στήριξη και συμβουλευτική για θέματα σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι για παιδάκια από 13 ετών και πάνω, γιατί αυτά επιτρέπεται να κάνουν χρήση του ίντερνετ, βάσει του νόμου. Όμως μπορούν να μπουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων για να πάρουν ανώνυμα συμβουλευτική και στήριξη, πράγμα που γίνεται με διαδικτυακά μηνύματα, με messaging» τονίζει η εμπνεύστρια και δημιουργός της πλατφόρμας.



Η ίδια εξηγεί πως τα μηνύματα λαμβάνονται από συμβούλους, επαγγελματίες ψυχολόγους, εθελοντές, οι οποίοι απαντούν, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Οι διαδικτυακοί διάλογοι αυτοί, μπορούν να συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το κάθε παιδί, η κάθε οικογένεια. Ο κάθε σύμβουλος αναλαμβάνει και παρακολουθεί τα περιστατικά του και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί γνωρίζει το ιστορικό της υπόθεσης.



«Πέρα από την πλατφόρμα, έχουμε δημιουργήσει και εκπαιδευτικά εργαλεία. Είναι και αυτά δωρεάν και ανώνυμα, έχουν όλα ελεγχθεί και εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας με το οποίο έχουμε μνημόνιο συνεργασίας» δηλώνει η κα. Τορρένς.



«Δημιουργήσαμε μια εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς η οποία λέγεται «Η τάξη μου χωρίς εκφοβισμό», μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, μαθαίνουν τρόπους και εμπλουτίζουν τη δική τους εμπειρία και για την πρόληψη του φαινομένου, αλλά και για την αντιμετώπιση του μέσα στον σχολικό χώρο. Είναι επτά 15λεπτα βίντεο, τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς στην πλατφόρμα Livewithoutbullying (δείτε ΕΔΩ). Αντίστοιχη σειρά δημιουργούμε και για τους γονείς και μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου θα είναι έτοιμη και η σειρά αυτή» καταλήγει.



«Κάνουμε ντρίμπλα στον εκφοβισμό #5»

Στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος αντιμετώπισης και καταπολέμησης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού Live Without Bullying, στις 6 Μαρτίου 2020 θα λάβει μέρος ο 5ος και μεγαλύτερος φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης «Κάνουμε Ντρίμπλα στον Εκφοβισμό #5».



Στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδος και των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών της Barcelona στο ΣΕΦ, 12.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί θα στείλουν ηχηρό μήνυμα κατά του bullying τιμώντας την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού.



Ο αγώνας είναι… sold out, καθώς η πλατφόρμα συμμετοχής έκλεισε μέσα σε 48 ώρες από την πρόσκληση ενδιαφέροντος καθώς δεν χωράνε άλλοι θεατές στο στάδιο!

