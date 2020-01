Έλλη Τρίγκου - Αργύρης Πανταζάρας: Το πιο ερωτικό τρέιλερ της χρονιάς

Είναι δύο από τα πιο πολυσυζητημένα και προβεβλημένα πρόσωπα της χρονιάς, είναι νέοι και ταλαντούχοι. Η Πατρινή Έλλη Τρίγγου και ο Αργύρης Πανταζάρας θα συναντηθούν θεατρικά τον ερχόμενο Απρίλιο.

Οι δύο ηθοποιοί θα αφήσουν για λίγο πίσω τους, τους τηλεοπτικούς τους ρόλους στις Άγριες Μέλισσες και το Κόκκινο Ποτάμι, και θα αναμετρηθούν με μια παράσταση που βασίζεται σε σύλληψη του ίδιου του Πανταζάρα, εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο του Σαίξπηρ Ρωμαίος και Ιουλιέτα.

Στο απόλυτα ατμοσφαιρικό και ερωτικό τρέιλερ του This is not Romeo & Juliet που μόλις κυκλοφόρησε από την επίσημη σελίδα του Θεάτρου Πορεία, ο Αργύρης Πανταζάρας και η Έλλη Τρίγγου αγκαλιάζονται, μοιράζονται ένα φιλί και ανταλλάσσουν ένα κατακόκκινο ρουμπίνι.